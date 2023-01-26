Втрати серйозні: як надолужити прогалини у навчанні школярів
Джерело:Сергій Горбачов
Українські школярі через повномасштабну війну мають серйозні прогалини у знаннях. Відтак ці освітні втрати треба компенсувати.
Про це заявив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. При цьому додав, що ці прогалини у знаннях мають практично всі українські школярі.
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Як компенсувати освітні втрати
Так, прогалини у навчанні мають усі українські школярі: ті, що за кордоном, ті що в окупації, і навіть ті, що на підконтрольній території країни. А на державному рівні немає механізмів вирішення проблеми.
Сергій Горбачов натомість назвав шляхи вирішення проблеми. Зокрема, пропонує відкоригувати тривалість навчального року. Останній мав би тривати 175 днів, тобто до 1 липня 2023 року.
Дітей під час навчання можна поділити на групи – залежно від рівня знань та освітніх втрат. Останні при цьому ще треба виміряти. Відтак навчання можна організувати у формі пришкільного табору або з окремих предметів.
Також школи можуть використовувати програми надолуження освітніх втрат та корекційні програми. Перші дадуть змогу учням надолужити матеріал завдяки повторному доступу до нього. А корекційні програми орієнтовані на учнів, які мають труднощі в навчанні. Їх можна реалізовувати у вигляді індивідуальних додаткових занять з учителем та з групами школярів, які потребують допомоги.
У школі такі заняття можна проводити як:
- факультатив;
- курс за вибором;
- індивідуальні заняття.
Однак для оплати таких занять доведеться шукати додаткові кошти.
Також допомогти компенсувати освітні втрати можуть програми, які реалізовують громадські організації. Наприклад, проєкт "Освітній суп".
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Чим корисний школярам проєкт "Освітній суп"
Проєкт "Освітній суп" – це безоплатні онлайн-заняття з урахуванням шкільної програми для учнів 5 – 10 класів. Цьогоріч проєкт фокусується на двох предметах: математика та українська мова.
У 2023 році відбуватиметься три хвилі набору:
- 1 хвиля – лютий – березень;
- 2 хвиля – березень – квітень;
- 3 хвиля – травень – червень.
Інформацію про набір можна знайти в соцмережах ГО "Навчай для України".