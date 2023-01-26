Втрати серйозні: як надолужити прогалини у навчанні школярів

Українські школярі через повномасштабну війну мають серйозні прогалини у знаннях. Відтак ці освітні втрати треба компенсувати.

Про це заявив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. При цьому додав, що ці прогалини у знаннях мають практично всі українські школярі.

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Як компенсувати освітні втрати

Так, прогалини у навчанні мають усі українські школярі: ті, що за кордоном, ті що в окупації, і навіть ті, що на підконтрольній території країни. А на державному рівні немає механізмів вирішення проблеми.

Сергій Горбачов натомість назвав шляхи вирішення проблеми. Зокрема, пропонує відкоригувати тривалість навчального року. Останній мав би тривати 175 днів, тобто до 1 липня 2023 року.

Дітей під час навчання можна поділити на групи – залежно від рівня знань та освітніх втрат. Останні при цьому ще треба виміряти. Відтак навчання можна організувати у формі пришкільного табору або з окремих предметів.

Також школи можуть використовувати програми надолуження освітніх втрат та корекційні програми. Перші дадуть змогу учням надолужити матеріал завдяки повторному доступу до нього. А корекційні програми орієнтовані на учнів, які мають труднощі в навчанні. Їх можна реалізовувати у вигляді індивідуальних додаткових занять з учителем та з групами школярів, які потребують допомоги.

У школі такі заняття можна проводити як:

факультатив;

курс за вибором;

індивідуальні заняття.

Однак для оплати таких занять доведеться шукати додаткові кошти.

Також допомогти компенсувати освітні втрати можуть програми, які реалізовують громадські організації. Наприклад, проєкт "Освітній суп".

Чим корисний школярам проєкт "Освітній суп"

Проєкт "Освітній суп" – це безоплатні онлайн-заняття з урахуванням шкільної програми для учнів 5 – 10 класів. Цьогоріч проєкт фокусується на двох предметах: математика та українська мова.

У 2023 році відбуватиметься три хвилі набору:

1 хвиля – лютий – березень;

2 хвиля – березень – квітень;

3 хвиля – травень – червень.

Інформацію про набір можна знайти в соцмережах ГО "Навчай для України".