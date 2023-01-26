Втрати серйозні: як надолужити прогалини у навчанні школярів

26 січня 2023, 17:22
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Джерело:

Сергій Горбачов

Українські школярі через повномасштабну війну мають серйозні прогалини у знаннях. Відтак ці освітні втрати треба компенсувати.

Про це заявив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. При цьому додав, що ці прогалини у знаннях мають практично всі українські школярі.

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Як компенсувати освітні втрати 

Так, прогалини у навчанні мають усі українські школярі: ті, що за кордоном, ті що в окупації, і навіть ті, що на підконтрольній території країни. А на державному рівні немає механізмів вирішення проблеми. 

Сергій Горбачов натомість назвав шляхи вирішення проблеми. Зокрема, пропонує відкоригувати тривалість навчального року. Останній мав би тривати 175 днів, тобто до 1 липня 2023 року.

Дітей під час навчання можна поділити на групи – залежно від рівня знань та освітніх втрат. Останні при цьому ще треба виміряти. Відтак навчання можна організувати у формі пришкільного табору або з окремих предметів.

Також школи можуть використовувати програми надолуження освітніх втрат та корекційні програми. Перші дадуть змогу учням надолужити матеріал завдяки повторному доступу до нього. А корекційні програми орієнтовані на учнів, які мають труднощі в навчанні. Їх можна реалізовувати у вигляді індивідуальних додаткових занять з учителем та з групами школярів, які потребують допомоги.

У школі такі заняття можна проводити як: 

  • факультатив;
  • курс за вибором;
  • індивідуальні заняття.

Однак для оплати таких занять доведеться шукати додаткові кошти.  

Також допомогти компенсувати освітні втрати можуть програми, які реалізовують громадські організації. Наприклад, проєкт "Освітній суп". 

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Чим корисний школярам проєкт "Освітній суп"

Проєкт "Освітній суп" – це безоплатні онлайн-заняття з урахуванням шкільної програми для учнів 5 – 10 класів. Цьогоріч проєкт фокусується на двох предметах: математика та українська мова.

У 2023 році відбуватиметься три хвилі набору:

  • 1 хвиля – лютий – березень;
  • 2 хвиля – березень – квітень;
  • 3 хвиля – травень – червень.

Інформацію про набір можна знайти в соцмережах ГО "Навчай для України".

Автор: Марія Волошин