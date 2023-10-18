Як українською сказати "взгрустнулось"

Кожна мова має свій колорит. Тож не завжди варто перекладати дослівно певні фрази.

Зокрема, фразеологізми. Іноді одне слово перекласти можна лише за допомогою кількох з іншої мови.

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Як сказати українською "взгрустнулось"

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів про деякі труднощі, які виникають під час перекладу з однієї мови на іншу.

Авраменко при цьому наголосив: іноді дослівно перекласти стійку сполуку слів – марна справа, оскільки у фразеологізмах закарбована народна ментальність. І навів приклад.

Одне російське слово "взгрустнулось" можна перекласти за допомогою двох українських – "огорнув смуток",

– уточнив він.