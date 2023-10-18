Как на украинском сказать "взгрустнулось"

Каждый язык имеет свой колорит. Не всегда следует переводить дословно определенные фразы.

В частности, фразеологизмы. Иногда одно слово перевести можно только с помощью нескольких языков.

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Как сказать на украинском "взгрустнулось"

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал о некоторых трудностях, которые возникают при переводе с одного языка на другой.

Авраменко при этом подчеркнул: иногда дословно перевести устойчивое соединение слов – бесполезное дело, поскольку во фразеологизмах запечатлена народная ментальность. И привел пример.

Одно русское слово "взгрустнулось" можно перевести с помощью двух украинских – "обгорнув смуток",

– уточнил он.