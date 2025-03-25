"Ябеда" – чи є таке слово в українській мові та як ще можна назвати таку людину
- Слово "ябеда" існує в українській мові, з варіантом "ябідник".
- Синоніми до "ябеда" включають патякало, базікало, пліткар та низка інших.
Чимало слів ми знаємо з дитячих дражнилок. Інколи навіть не усвідомлюємо, що вони літературні та мають ще кілька відповідників.
Згадайте, кого у вашому класі називали "ябеда"? А чи існує це слово в українській мові, розповідає 24 Канал, у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно".
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Чи існує в нашій мові слово "ябеда"
Слово "ябеда" відоме нам з дитинства, існує навіть дражнилка "Ябеда-корябеда". У кожного були знайомі у дворі, чи однокласники, яких називали "ябедами". Ним позначають особу, яка любить доносити на інших, часто через дріб'язкові причини. Пригадуєте однокласника, який про класні витівки розповідав учительці?
Та чи існує це слово в українській мові? Так, існує, але ще й у версії – "ябідник".
Слово "ябеда" має цікаву історію. Це слово має спільне коріння зі словом "ябідник", і походить від давньоруського "ябѣда" (ябеда), що означало "сварка", "суперечка" або навіть "судова справа". Первісно воно могло позначати людину, яка скаржиться або наполягає на своїх претензіях. Схожі слова зустрічаються і в інших слов'янських мовах, наприклад у російській ("ябеда") чи білоруській.
Синонімами для заміни слова "ябідник" слугують такі слова і вислови:
- патякало,
- базікало,
- язиката Хвеська (Феська),
- бовкотун,
- пліткар,
- тріпло.
Воно набуло навіть гостросоціального підтексту в часи радянської влади:
- скаржник,
- донощик,
- наклепник,
- осудник,
- обмовник,
- навушник,
- сексот,
- здавач.
Ба більше, слово спільно кореневого роду, та може носити й інший зміст. От, наприклад, Віка Хмельницька наводить наступні приклади у своєму тіктоку:
- нюня,
- рева,
- підлиза,
- причепа,
- нечупара,
- замазура.
У сенсі, що з такою людиною (дитиною) не хочуть дружити, водитись, спілкуватися
Як ще назвати "ябеду": дивіться відео
Але обережно з цими словами – для дорослого, вони можуть слугувати образою чи звинуваченням. Тому, не обмежуйтеся лише одним словом, як, наприклад, у слова "талан" є теж кілька варіантів.
Різноманітність у розмові – робить співрозмовника цікавішим!