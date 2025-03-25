Вспомните, кого в вашем классе называли "ябеда"? А существует ли это слово в украинском языке, рассказывает 24 Канал, в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно".

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Существует ли в нашем языке слово "ябеда"

Слово "ябеда" известно нам с детства, существует даже дразнилка "Ябеда-корябеда". У каждого были знакомые во дворе, или одноклассники, которых называли "ябедами". Им обозначают лицо, которое любит доносить на других, часто по пустяковым причинам. Помните одноклассника, который о классных выходках рассказывал учительнице?

Но существует ли это слово в украинском языке? Да, существует, но еще и в версии – "ябідник".

Слово "ябеда" имеет интересную историю. Это слово имеет общие корни со словом "ябедник", и происходит от древнерусского "ябѣда" (ябеда), что означало "ссора", "спор" или даже "судебное дело". Первоначально оно могло обозначать человека, который жалуется или настаивает на своих претензиях. Похожие слова встречаются и в других славянских языках, например в русском ("ябеда") или белорусском.

Синонимами для замены слова "ябідник" служат такие слова и выражения:

патякало,

базікало,

язиката Хвеська (Феська),

бовкотун,

пліткар,

тріпло.

Оно приобрело даже остросоциальный подтекст во времена советской власти:

скаржник,

донощик,

наклепник,

осудник,

обмовник,

навушник,

сексот,

здавач.

Более того, слово совместно корневого рода, и может носить и другой смысл. Вот, например, Вика Хмельницкая приводит следующие примеры в своем тиктоке:

нюня, рева, підлиза, причепа, нечупара, замазура.

В смысле, что с таким человеком (ребенком) не хотят дружить, водиться, общаться

Как еще назвать "ябеду": смотрите видео

Но осторожно с этими словами – для взрослого, они могут служить оскорблением или обвинением. Поэтому, не ограничивайтесь только одним словом, как, например, у слова "талант" есть тоже несколько вариантов.

Разнообразие в разговоре – делает собеседника интереснее!