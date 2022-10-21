Чи можуть укриття шкіл та садків Києва захистити дітей від ядерного удару

Росія останнім часом тероризує Україну масованими ракетними атаками. При цьому погрожує застосувати ядерну зброю.

Так, в Україні очно мають змогу працювати лише ті навчальні заклади, які мають надійні укриття. Але вони здебільшого повинні захистити дітей від ударів та вибухів ракет.

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Чи захищені діти Києва у разі ядерного удару

Київська міська державна адміністрація та Міністерство освіти і науки не мають інформації про кількість шкіл та садочків у столиці з укриттями, які адаптовані для захисту від можливого ядерного удару чи його наслідків. Таку відповідь надали чиновники на журналістський запит.

Також з посиланням на листи СБУ, у КМДА повідомили, що у час воєнного стану доступ до такої інформації обмежений.

Раніше чиновники МОН зазначили, що дані про кількість та організацію укриттів у столиці має мати місцева влада.

Важливо Скільки закладів освіти в Україні мають укриття і є безпечними для навчання

Скільки закладів освіти в Україні мають укриття