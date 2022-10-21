Чи можуть укриття шкіл та садків Києва захистити дітей від ядерного удару

21 жовтня 2022 , 16:43
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

Росія останнім часом тероризує Україну масованими ракетними атаками. При цьому погрожує застосувати ядерну зброю.

Так, в Україні очно мають змогу працювати лише ті навчальні заклади, які мають надійні укриття. Але вони здебільшого повинні захистити дітей від ударів та вибухів ракет. 

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Чи захищені діти Києва у разі ядерного удару 

Київська міська державна адміністрація та Міністерство освіти і науки не мають інформації про кількість шкіл та садочків у столиці з укриттями, які адаптовані для захисту від можливого ядерного удару чи його наслідків. Таку відповідь надали чиновники на журналістський запит. 

Також з посиланням на листи СБУ, у КМДА повідомили, що у час воєнного стану доступ до такої інформації обмежений.

Раніше чиновники МОН зазначили, що дані про кількість та організацію укриттів у столиці має мати місцева влада. 

Важливо Скільки закладів освіти в Україні мають укриття і є безпечними для навчання

Скільки закладів освіти в Україні мають укриття

  • Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час брифінгу розповів, що більшість закладів в Україні вже мають укриття. При цьому є безпечними і можуть "сховати" дітей під час повітряної тривоги.
  • За словами міністра, спеціалісти перевірили понад 25 тисяч закладів освіти. Майже 63% шкіл, садочків та вишів в Україні мають укриття і відповідають вимогам безпеки.
  • Також Шкарлет додав, що майже 70% шкіл готові до очного або змішаного навчання. Працює офлайн або за змішаною формою 7700 шкіл. Ще понад 5 тисяч шкіл – в онлайн-форматі через безпекову ситуацію.
Автор: Марія Волошин