Є зміни й вибір: як можуть навчатися учні, які за кордоном, в українських школах

Чимало українських учнів досі через війну перебуває за кордоном. Частина з них відвідує місцеві школи, а частина вчиться дистанційно в українських школах.

Є школярі, які здобувають освіту й у межах інших форматів. Як можуть навчатися учні-біженці в школах України, розповіли представники Міносвіти та Мінцифри.

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Як здобувають освіту учні-біженці у школах України

Учні, які на сьогодні перебувають за кордоном, можуть здобувати освіту в українських школах в одному з трьох форматів:

за індивідуальною або сімейною формою: учень / учениця вчиться очно в місцевій школі; за опанування української програми відповідають батьки; у дистанційному форматі лише з українознавчого компонента: учень / учениця опановує програму місцевої школи, а ввечері або в суботу дистанційно вивчає українську мову й літературу, історію України; у повноцінному дистанційному форматі: учень / учениця навчається в місцевій школі й паралельно вивчає всі предмети в українському закладі освіти (у МОН зазначають, що у такому разі діти отримують подвійне навантаження, а навчання в українській школі часто стає формальністю).

Усі ці форми навчання можуть співіснувати в одній українській школі. Однак не у кожній.

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Як відбуватиметься навчання учнів за українознавчим компонентом

У МОН зазначили, що навчання учнів-біженців за українознавчим компонентом відбуватиметься на базі 148 шкіл України. Перелік шкіл (за областями), у яких створять спеціальні "українознавчі класи", доступний за посиланням.

Школа, у якій дитина вивчатиме українознавчий компонент, не обов'язково має бути найближчою до місця проживання родини перед початком повномасштабної війни.

Навчання в таких класах відбуватиметься ввечері (у будні) або щосуботи. Рішення про розклад дистанційних уроків адміністрація кожної школи ухвалюватиме самостійно.

Які предмети вивчатимуть учні-біженці

Учні-біженці у межах українознавчого компонента вивчатимуть такі предмети:

українську мову;

українську літературу;

"Я досліджую світ" (для учнів 1 – 4-х класів);

історію України (з 5 класу);

географію (з 8 класу);

основи правознавства (з 9 класу);

"Захист України" (з 10 класу).

Також для них передбачили додаткові години на індивідуальні заняття й консультації. Вони потрібні для вивчення предметів, яких немає в закордонних школах.

Батькам, які хочуть перевести дитину до "українознавчого класу", варто:

обрати школу, де є такі класи (перелік);

подати заяву для переведення дитини: її можна заповнити онлайн або надіслати сканкопію на адресу обраного закладу освіти.

Таку нагоду мають і діти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

У МОН акцентують, що переведення учнів / учениць між школами відбуватиметься автоматично завдяки системі AIKOM.