"Стереотипи Союзу": чи треба обов'язково здобувати вищу освіту

Такі компанії-гіганти як Apple, Microsoft, Google перш за все звертають увагу на вміння людини. Вони дають завдання потенційним кандидатам на посаду і якщо людина його виконує, ніхто не дивиться на диплом.

Про це найкращий учитель України 2020 року Василь Дяків розповів в інтерв'ю 24 Каналу. І уточнив, чи потрібна, на його думку, вища освіта сьогодні для досягнення успіху.

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Чи можна не здобувати вищу освіту й бути успішним

Дяків, зокрема, розповів про цікаве дослідження та його результати.

Що цікаво: представники покоління Альфа і покоління Центеніалів до 28 років вже 5 – 6 разів змінюють місце роботи,

– уточнив він.

І додав, що українці натомість міркують стереотипами, лекалами Радянського Союзу, що обов'язково треба здобувати вищу освіту.

Дитина не має підлаштовуватись під бажання батьків, а йти за покликом,

– вважає вчитель.

Він також наголосив: ректори вишів також мають захотіти змінювати систему вищої освіти і діяльність вишу. Зокрема, прагнути і вносити у законодавство ті положення, які дають змогу це реалізовувати.