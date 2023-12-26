Міносвіти створило посібник про те, як говорити з учнями про війну

Міносвіти України розробило посібник "Як говорити про російсько-українську війну у школі? Уроки стійкості, боротьби та перемог". Він має сприяти у формуванні громадянської позиції в учнів і учениць, навчити розрізняти факти і фейки, не піддаватися маніпуляціям і ворожій пропаганді.

Він буде корисним педагогам. Посібник, зокрема, допоможе їм розповісти про перебіг російсько-української війни, пояснити учням, чому виникають війни, а також розвивати навички медіаграмотності.

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МОН створило посібник про те, як говорити з учнями про війну

Для зручності учителів посібник розділили на блоки інформації, які призначені для учнів початкової, середньої та старшої школи.

Матеріали можна використовувати для проведення виховної або класної години, уроків громадянської та історичної, мовно-літературної освітніх галузей тощо.

Незалежно від того, які форми освітнього процесу ви оберете, головна мета такої роботи – сформувати тверду громадянську позицію в учнів і учениць, навчити розрізняти факти і фейки, не піддаватися маніпуляціям і ворожій пропаганді,

– наголосили у Міносвіти.

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Що вчителі можуть почерпнути з посібника

Так, учителі можуть почерпнути звідти інформацію для пояснення учням на такі теми:

ключові факти і фейки про російсько-українську війну;

російські маніпуляції. Історичні факти на противагу;

війни та суспільство загалом. Причини воєн. Що робить Україна, щоб мінімізувати ризики виникнення воєн;

як організувати хвилину мовчання, щоб вона не перетворилася на формальність;

ушанування пам'яті в спільноті – актуальний спосіб;

перемоги України в сучасній війні;

народна війна. Персоніфікація війни.