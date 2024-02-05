Як говорити про російсько-українську війну в школі: в Україні презентували посібник

В Україні презентували посібник "Як говорити про російсько-українську війну в школі. Уроки стійкості, боротьби та перемог". Він має допомогти педагогам підібрати правильні слова, розповідаючи про теперішні події.

У МОН подали основні тези із презентації цього посібника. Деталі читайте далі.

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Як говорити про російсько-українську війну в школі

Цей посібник буде корисний для вчителів, зокрема. У МОН при цьому зазначають, що він не є обов'язковим – радше помічником учителя в підготовці до складних розмов.

Структура посібника дасть змогу педагогам вибрати для обговорень ті теми, які відповідають віковим особливостям учнів і учениць, їхньому психоемоційному стану. Учителі можуть комбінувати матеріал відповідно до запиту учнівства.

Про сучасну війну необхідно говорити на прикладах минулого та історичних фактів – так можна простежити чіткий зв'язок між минулим і сьогоденням,

– кажуть у Міносвіти.

І додають, що говорити про війну з дітьми надважливо, адже вони не мають сформованих версій подій.

Якщо не розповісти їм про те, що відбувається, вони можуть вигадати власне пояснення або ж орієнтуватися на російські наративи та ворожу пропаганду,

– попереджають у МОН.

Розмову варто почати з будь-яких вправ, руханок, дій, які спрямовані на те, щоби сконцентруватися на теперішньому моменті.

Детально ознайомитися з посібником можна за посиланням.

Раніше ми також повідомляли про те, чи можуть учні та вчителі спілкуватися у школі, зокрема на перервах, російською мовою.