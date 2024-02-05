В МОН подали основные тезисы из презентации этого пособия. Детали читайте далее.

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Как говорить о российско-украинской войне в школе

Это пособие будет полезно для учителей, в частности. В МОН при этом отмечают, что оно не является обязательным – скорее помощником учителя в подготовке к сложным разговорам.

Структура пособия позволит педагогам выбрать для обсуждений те темы, которые соответствуют возрастным особенностям учеников и учениц, их психоэмоциональному состоянию. Учителя могут комбинировать материал в соответствии с запросом ученичества.

О современной войне необходимо говорить на примерах прошлого и исторических фактов – так можно проследить четкую связь между прошлым и настоящим,

– говорят в Минобразования.

И добавляют, что говорить о войне с детьми сверхважно, ведь они не имеют сформированных версий событий.

Если не рассказать им о том, что происходит, они могут придумать собственное объяснение или ориентироваться на российские нарративы и враждебную пропаганду,

– предупреждают в МОН.

Разговор стоит начать с любых упражнений, движений, действий, которые направлены на то, чтобы сконцентрироваться на настоящем моменте.

Подробно ознакомиться с пособием можно по ссылке.

Ранее мы также сообщали о том, могут ли ученики и учителя общаться в школе, в частности на переменах, на русском языке.