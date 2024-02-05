У МОН подали основні тези із презентації цього посібника. Деталі читайте далі.
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Як говорити про російсько-українську війну в школі
Цей посібник буде корисний для вчителів, зокрема. У МОН при цьому зазначають, що він не є обов'язковим – радше помічником учителя в підготовці до складних розмов.
Структура посібника дасть змогу педагогам вибрати для обговорень ті теми, які відповідають віковим особливостям учнів і учениць, їхньому психоемоційному стану. Учителі можуть комбінувати матеріал відповідно до запиту учнівства.
Про сучасну війну необхідно говорити на прикладах минулого та історичних фактів – так можна простежити чіткий зв'язок між минулим і сьогоденням,
– кажуть у Міносвіти.
І додають, що говорити про війну з дітьми надважливо, адже вони не мають сформованих версій подій.
Якщо не розповісти їм про те, що відбувається, вони можуть вигадати власне пояснення або ж орієнтуватися на російські наративи та ворожу пропаганду,
– попереджають у МОН.
Розмову варто почати з будь-яких вправ, руханок, дій, які спрямовані на те, щоби сконцентруватися на теперішньому моменті.
Раніше ми також повідомляли про те, чи можуть учні та вчителі спілкуватися у школі, зокрема на перервах, російською мовою.