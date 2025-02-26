Як та коли можна буде отримати результати НМТ-2025
- Результати тестових балів НМТ-2025 будуть відомі у день проведення тесту та доступні на сторінці учасника.
- Офіційні результати – до 4 липня для основної сесії, до 30 липня – для додаткової.
У травні стартує основна сесія національного мультитесту у 2025 році. Щоб мати шанс на вступ, потрібно подолати пороговий бал з кожного предмета.
Предметів на тестуванні буде чотири: три обов'язкові та один на вибір. 24 Канал з посиланням на Education.ua розповідає, коли ж будуть відомі результати мультитесту.
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Коли будуть відомі бали НМТ-2025
Тестові бали будуть відомі у день проведення НМТ. Після складання тестування з усіх чотирьох предметів вступник побачить свої результати на сторінці учасника тестування.
Далі ці бали треба перевести в конкурсний бал за шкалою 100 – 200 за допомогою таблиці переведення тестових балів НМТ. Це дозволить одразу після іспитів зорієнтуватися у власних шансах на вступ.
Учасники основної сесії НМТ дізнаються офіційні результати до 4 липня, а додаткової – до 30 липня у своєму електронному кабінеті УЦОЯО.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Потім ці дані автоматично передадуть до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, тож університети матимуть доступ до них, коли ви подаватимете заяви на вступ.
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Що відомо про НМТ у 2025 році
- НМТ у 2025 році відбуватиметься з 14 травня до 25 липня.
- Основна сесія – з 14 травня до 25 червня, додаткова – з 14 до 25 липня.
- Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно. Додатковий – з 9 до 14 травня.
- Зареєстровані учасники отримають запрошення, яке містить інформацію про дату, місце та час проведення тестування.
- Запрошення розміщують на інформаційній сторінці учасника іспиту.