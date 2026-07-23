Важливо не пропустити: як і коли підтвердити вибір місця навчання
В Україні триває вступна кампанія 2026 року. Цьогорічним абітурієнтам варто уважно стежити за оновленням інформації про вступ.
Рейтингові списки абітурієнтів у всіх вишах публікуватимуть на сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA. У Міністерстві освіти і науки України при цьому розповідали, як і коли підтвердити вибір місця навчання.
Як і коли підтвердити вибір місця навчання
Оприлюднити списки осіб, рекомендованих до зарахування до вишів, мають не пізніше ніж 6 серпня. Натомість до 11 серпня (18:00) треба підтвердити вибір місця навчання.
Якщо ви отримали статус "Рекомендовано" бюджет або контракт, ви маєте вчасно підтвердити свій вибір у кабінеті,
– акцентували у МОН.
Після підтвердження укладається договір про навчання (можливо за допомогою електронного підпису).
Зарахування здійснюється відповідно до наказу керівника закладу освіти після виконання всіх вимог.
Важливо: після виконання всіх кроків переконайтеся, що статус заяви змінився на "Включено до наказу",
– акцентували у відомстві.
Який графік вступної кампанії на бакалаврат
|1 липня
|Старт реєстрації електронних кабінетів
|15 жовтня
|Завершення роботи електронних кабінетів
|3 липня
|Початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди
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10 липня (о 18:00)
(лише на контракт – о 18:00 25 липня)
|Завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди
|19 липня
|Початок подання заяв вступниками
|1 серпня (о 18:00)
|Закінчення подання заяв
|Не пізніше за 6 серпня
|Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом)
|До 11 серпня (о 18:00)
|Підтвердження вибору місця навчання
|До 13 серпня
|Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
Раніше ми розповідали, що 19 липня стартував основний етап вступної кампанії 2026 року. Абітурієнти вже можуть подавати заяви на вступ для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань).