Важливо не пропустити: як і коли підтвердити вибір місця навчання

В Україні триває вступна кампанія 2026 року. Цьогорічним абітурієнтам варто уважно стежити за оновленням інформації про вступ.

Рейтингові списки абітурієнтів у всіх вишах публікуватимуть на сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA. У Міністерстві освіти і науки України при цьому розповідали, як і коли підтвердити вибір місця навчання.

Як і коли підтвердити вибір місця навчання

Оприлюднити списки осіб, рекомендованих до зарахування до вишів, мають не пізніше ніж 6 серпня. Натомість до 11 серпня (18:00) треба підтвердити вибір місця навчання.

Якщо ви отримали статус "Рекомендовано" бюджет або контракт, ви маєте вчасно підтвердити свій вибір у кабінеті,

– акцентували у МОН.

Після підтвердження укладається договір про навчання (можливо за допомогою електронного підпису).

Зарахування здійснюється відповідно до наказу керівника закладу освіти після виконання всіх вимог.

Важливо: після виконання всіх кроків переконайтеся, що статус заяви змінився на "Включено до наказу",

– акцентували у відомстві.

Який графік вступної кампанії на бакалаврат

1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів 15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів 3 липня Початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди 10 липня (о 18:00) (лише на контракт – о 18:00 25 липня) Завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди 19 липня Початок подання заяв вступниками 1 серпня (о 18:00) Закінчення подання заяв Не пізніше за 6 серпня Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом) До 11 серпня (о 18:00) Підтвердження вибору місця навчання До 13 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)

Раніше ми розповідали, що 19 липня стартував основний етап вступної кампанії 2026 року. Абітурієнти вже можуть подавати заяви на вступ для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань).