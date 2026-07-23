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Освіта Освіта в Україні Важливо не пропустити: як і коли підтвердити вибір місця навчання
23 липня, 13:16
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Важливо не пропустити: як і коли підтвердити вибір місця навчання

Марія Волошин

В Україні триває вступна кампанія 2026 року. Цьогорічним абітурієнтам варто уважно стежити за оновленням інформації про вступ.

Рейтингові списки абітурієнтів у всіх вишах публікуватимуть на сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA. У Міністерстві освіти і науки України при цьому розповідали, як і коли підтвердити вибір місця навчання.

Як і коли підтвердити вибір місця навчання

Оприлюднити списки осіб, рекомендованих до зарахування до вишів, мають не пізніше ніж 6 серпня. Натомість до 11 серпня (18:00) треба підтвердити вибір місця навчання. 

Якщо ви отримали статус "Рекомендовано" бюджет або контракт, ви маєте вчасно підтвердити свій вибір у кабінеті,
 – акцентували у МОН.

Після підтвердження укладається договір про навчання (можливо за допомогою електронного підпису).

Зарахування здійснюється відповідно до наказу керівника закладу освіти після виконання всіх вимог.

Важливо: після виконання всіх кроків переконайтеся, що статус заяви змінився на "Включено до наказу", 
– акцентували у відомстві.

Який графік вступної кампанії на бакалаврат

1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів
15 жовтня Завершення роботи електронних кабінетів
3 липня Початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди

10 липня (о 18:00) 

(лише на контракт – о 18:00 25 липня)

 Завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди
19 липня Початок подання заяв вступниками
1 серпня (о 18:00) Закінчення подання заяв
Не пізніше за 6 серпня  Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом)
До 11 серпня (о 18:00)  Підтвердження вибору місця навчання
До 13 серпня Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)

Раніше ми розповідали, що 19 липня стартував основний етап вступної кампанії 2026 року. Абітурієнти вже можуть подавати заяви на вступ для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань).

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