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Освіта Саморозвиток Не називайте дівчину "Танюхою": як ласкаво звернутися
21 травня, 21:52
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Не називайте дівчину "Танюхою": як ласкаво звернутися

Марія Волошин
Основні тези
  • Жінок в Україні варто називати Тетянами, а не Татьянами.
  • Лагідні форми імені Тетяна українською мовою звучать так: Таня, Тата, Тася, Тетянка та інші. 

В Українській мові є чимало красивих імен. Як чоловічих, так і жіночих.

І мають вони не менш красиві зменшувальні форми. Тому не називайте своїх рідних та близьких суржиковими найменуваннями, зазначає 24 Канал.

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Як ім'я Тетяна звучить українською 

Одним із цікавих українських імен є Тетяна. При цьому не вживайте не притаманне нашій мові "Татьяна".

Зазначимо, що в імені Тетяна – давньогрецьке походження. Воно бере початок від слова tatteo, яке в перекладі означає "облаштовувати", "та, що велить", "поставлена".

Існує також латинська версія походження. У Стародавньому Римі було поширене чоловіче ім'я Татіан. Вважається, що Тетяна – його жіноча форма.

Цікаво! За новим церковним календарем День ангела Тетяни в Україні святкують 12 січня. Раніше святкували 25 січня.

Як лагідно звертатися до Тетяни 

Якщо хочете лагідно звернутися до дівчини з іменем Тетяна, не називайте її Танюшкою і Танюхою. 

Скорочені форми можуть бути такі: Таня, Тата, Тася. 

Якщо хочете лагідніше звернутися до дівчини, можете назвати її так:

  • Тетянка;
  • Тетяночка,
  • Татуся;
  • Танечка;
  • Танюся;
  • Танечка. 

Раніше ми також радили забути про ім'я "Маша". та підказали, як правильно і красиво називати дівчат і жінок в Україні. 