Не називайте дівчину "Танюхою": як ласкаво звернутися
- Жінок в Україні варто називати Тетянами, а не Татьянами.
- Лагідні форми імені Тетяна українською мовою звучать так: Таня, Тата, Тася, Тетянка та інші.
В Українській мові є чимало красивих імен. Як чоловічих, так і жіночих.
І мають вони не менш красиві зменшувальні форми. Тому не називайте своїх рідних та близьких суржиковими найменуваннями, зазначає 24 Канал.
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Як ім'я Тетяна звучить українською
Одним із цікавих українських імен є Тетяна. При цьому не вживайте не притаманне нашій мові "Татьяна".
Зазначимо, що в імені Тетяна – давньогрецьке походження. Воно бере початок від слова tatteo, яке в перекладі означає "облаштовувати", "та, що велить", "поставлена".
Існує також латинська версія походження. У Стародавньому Римі було поширене чоловіче ім'я Татіан. Вважається, що Тетяна – його жіноча форма.
Цікаво! За новим церковним календарем День ангела Тетяни в Україні святкують 12 січня. Раніше святкували 25 січня.
Як лагідно звертатися до Тетяни
Якщо хочете лагідно звернутися до дівчини з іменем Тетяна, не називайте її Танюшкою і Танюхою.
Скорочені форми можуть бути такі: Таня, Тата, Тася.
Якщо хочете лагідніше звернутися до дівчини, можете назвати її так:
- Тетянка;
- Тетяночка,
- Татуся;
- Танечка;
- Танюся;
- Танечка.
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