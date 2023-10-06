Як цікаво викладати учням фізику: поради від номінанта Global Teacher Prize Ukraine 2023

Предмети, які важко засвоюють учні, можна викладати цікаво та доступно. У цьому переконує учитель фізики Запорізької гімназії №11, якого номінували на премію Global Teacher Prize Ukraine 2023, Максим Гвоздецький.

Він розповів, як зацікавив своїх учнів вчити фізику. І назвав цікаві приклади, які можуть повторити інші педагоги.

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Як цікаво викладати учням фізику

У 2020 році, аби діти не втратили бажання здобувати нові знання у час пандемії коронавірусу, учитель створив ютюб-канал. Він і сьогодні виставляє туди змонтовані відеоуроки та лабораторні роботи. Зауважує: намагається викладати предмет доступною мовою.

У цих відео не присутнє моє обличчя. Я монтую за допомогою різноманітних картинок. Я пишу формули, пояснюю, вставляю інші відео з експериментами, також їх пояснюю. Присутні в моїх відео персонажі з фільмів, мультиків, якісь історичні особи і ніби від них іде розповідь уроку. Сприймається це дуже позитивно, тому що це привертає увагу,

– розповів педагог.

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Максим Гвоздецький також розповідає: аби налаштувати дітей на навчання, на початку онлайн-уроку розповідає історичні події, які відбулися цього дня. І наголошує: у свої уроки вкладає душу.

Мені хочеться, щоб з дітьми ми були друзями. На уроках фізики багато вчених, тому я розповідаю цікаві історії про них. Також використовую метод асоціації для запам'ятовування формул. Інколи запам'ятати просто букви складно, а якщо інтегрувати з них картинку, то відповідно це запам'ятовується,

– зазначив Гвоздецький.

Зверніть увагу! Василь Дяків

– учитель історії та громадянської освіти,

переможець національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020