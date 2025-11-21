Як правильно називати 12 місяців українською та звідки походять назви

Назви місяців українською зберегли свою давню історію та народні уявлення. Хоча при вивченні їх іноземцями ці назви здаються складними.

Коли закріпилися назви українських місяців?

Український календар – це відображення життя наших предків, оскільки пов'язані з природними явищами та господарською діяльністю.

Українські назви місяців сформувалися ще в давньоруські часи, але остаточно закріпилися в літературній нормі у XIX – XX століттях, коли вони стали офіційними в українській мові та витіснили латинські форми, поширені в інших слов’янських мовах, зокрема в російській.

В часи Середньовіччя та Нового часу ми можемо зустріти паралельне використання народних назв та церковно-латинських (наприклад, "январь", "февраль"). Латинські та церковнослов’янські назви були офіційними, але народні активно жили в побуті.

Під час Національного Відродження столітті українські письменники й мовознавці (зокрема Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш) свідомо використовували народні назви місяців у літературі, закріплюючи їх як маркер мовної ідентичності.

У період українізації 1920-х років українські назви місяців були офіційно закріплені в календарях, шкільних підручниках і словниках. Відтоді вони стали літературною нормою.

Походження назв українських місяців?

У сучасному календарі закріплено 12 назв місяців, які використовуються в офіційних документах. Їх назви відсилають до характерного моменту того сезону та місяця, як у діяльності, так і природних явищ. Крім того, все частіше мовознавці розповідають і про інші давніші назви, як нагадування про багату мовну і культурну спадщину.

Далі ми наведемо назви (варіанти інших назв та походження слова):

Січень (тріскун, сніговик, льодовик, просинець) – від слова січа, розчищення лісу.

Лютий (крутень, зимобор, бокогрій, криводоріг, громник) – від лютої, суворої погоди.

Березень (березоль, березозорь, сочень, соковик, протальник, "з гір потоки", заграйярочки, капельник) – від берези, що починає сокорух.

Квітень (цвітень, краснець, снігогін, дзюрчальник, водолій, лукавець) – час цвітіння.

Травень (травник, пісенник, місяць-громовик) – буйна трава.

Червень (кресник, червець, ізок, гнилець) – від червців, комах, з яких добували фарбу.

Липень (липець, сінокіс, косень, грозовик) – липи квітнуть.

Серпень (копень, гедзень, хлібочол, жнивець, спасівець) – від серпа та часу жнив у цьому місяці.

Вересень (сівень, вереснець, ревун, "бабине літо") – від вересу, що цвіте.

Жовтень (падзерник, костричник, весільник, зазимник) – жовте листя.

Листопад (падолистом, напівзимником, "братчин") – падіння листя.

Грудень (хмурень, мочавець, солоноворот) – від "груда" – мерзлі грудки землі.

Ці назви – поетичний календар, що відображає ритм природи й життя українців. А тому і щоб вивчити назви місяців, їх найкраще поєднати з природними образами, народними традиціями та асоціаціями.

Українські назви є частиною мовної ідентичності тому слід їх знати, розуміти походження і пишатися, що ми зберегли своє, а не запозичили чужий календар.