Має цікаві назви: як називають вечір напередодні Водохреща

6 січня українці тепер святкують Водохреща. А напередодні, 5 січня, – Водохресний святвечір.

Це вечір-приготування, коли проводять обряди, пов'язані з освяченням води. 24 Канал натомість підкаже, як називається вечір напередодні Водохреща.

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Як називають вечір напередодні Водохреща

У народі 5 січня ще називають Голодна кутя або Голодний вечір. У цей період припиняли веселощі і рясні застілля.

Цікаво! В окремих регіонах на Заході України, зокрема, на Галичині, Щедрим (Другим Святим вечором) називають вечір 5 січня напередодні Водохреща (в решті України цей вечір відомий як Голодна кутя).

Увесь цей день віряни нічого не їдять, бо постять. Сідають вечеряти з першою зіркою. Усі страви на столі мають бути пісними, а саму вечерю починають з освяченої води. Після цього їдять голодну кутю і запивають узваром. Страв у цей вечір готують менше, ніж 12 – непарну кількість.

У переддень Водохреща у церкві святять воду. Посудину з водою прикрашають квітами, які мають захистити від негараздів. Коли воду приносять у дім, господар освячує кожного присутнього в оселі та саму оселю. Вірять, що вода, освячена у вечір Богоявлення, або ж як її інколи називають в народі "вечірня вода", вважається більш цілющою, ніж вода з Водохреща.