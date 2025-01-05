Это вечер-приготовление, когда проводят обряды, связанные с освящением воды. 24 Канал подскажет, как называется вечер накануне Крещения.

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Как называют вечер накануне Крещения Господня

В народе 5 января еще называют Голодная кутья или Голодный вечер. В этот период прекращали веселье и обильные застолья.

Интересно! В отдельных регионах на Западе Украины, в частности, на Галичине, Щедрым (Вторым Святым вечером) называют вечер 5 января накануне Крещения (в остальной Украине этот вечер известен как Голодная кутья).

Весь этот день верующие ничего не едят, потому что постятся. Садятся ужинать с первой звездой. Все блюда на столе должны быть постными, а сам ужин начинают с освященной воды. После этого едят голодную кутью и запивают компотом. Блюд в этот вечер готовят меньше, чем 12 – нечетное количество.

В канун Крещения в церкви святят воду. Сосуд с водой украшают цветами, которые должны защитить от невзгод. Когда воду приносят в дом, хозяин освящает каждого присутствующего в доме и сам дом. Верят, что вода, освященная в вечер Богоявления, или как ее иногда называют в народе "вечерняя вода", считается более целебной, чем вода с Крещения.