У мережі точаться дискусії щодо української мови: Вишебаба пояснив, як не піддатися на вкиди

Дискусії щодо мовного питання продовжують точитися. Зокрема, цьому сприяють російські вкиди, якими кишить мережа.

На цьому в інтерв'ю наголосив військовий і поет Павло Вишебаба. Він пояснив, як донести до українців, що російська мова – частина "русского міра".

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Ворог – Росія, російська – мова ворога

Можна, звісно, для себе знайти багато відмазок, але ж очевидно, що наш ворог – Росія, і мова нашого ворога – російська. Що вам ще треба? Для розуміння – це ж дуже просто. Не для всіх, так, але ж тут треба подумати: кому у 21-му столітті потрібна російська мова?

– зазначив Вишебаба.

Він наголосив, що необхідна вона лише Росії. І то лише тому, що вона прагне збільшувати свій вплив. Часто це відбувається завдяки соцмережам, ЗМІ та іншим джерелам інформації. Все для того, щоб пропагандистський контекст був зрозумілим.

Для прикладу він навів Грузію. Військовий зазначив, що молоде покоління в країні не знає російську. Вони її просто не вчили, бо вона їм не потрібна.

Грузини не розуміють пропаганди ворога. А ворогу це дуже не вигідно. Тому просто подумайте, що вам насаджують і популяризують російську мову для того, щоб мати на вас вплив, зокрема інформаційний через соціальні мережі,

– додав він.

Як не піддаватися розпалу ворожнечі

Військовий зауважив, що в Україні питання інформаційної гігієни не дуже розвинене. Він додав, що люди не розуміють, що все, що пишуть в мережі, що пишуть реальні люди, що це не все їхні реальні думки.

Часто це просто робота ворожої пропаганди або людей, які підхоплюють її. І на їхніх емоціях грає ворог і таким чином намагається розколоти наше суспільство,

– додав він.

Павло Вишебаба звернувся до українців. Закликав подумати, якою ціною дається нам єдність країни. Тож, він закликав "не треба за 30 срібняків продавати ворогові у просто якихось ідіотських другорядних дискусіях".

Ціна нашої єдності щодня зростає – як і ціна українського паспорта, громадянства, держави. Щодня ми платимо за це дуже високу ціну,

– підкреслив він.

Він закликав цінувати те, "що нам вдається поки зберігати нашу державу, відвойовувати її, захищати". Щоб потім не доводилося в еміграції робити висновки, згадуючи, "яка в нас була класна держава, але ми її прос***и".

Захисник додав, що слід запам'ятати, "що в нас зараз є держава, і що ми можемо бути об'єднані та захищати її, – це вже величезна цінність". Тому він закликав не нівелювати все за безцінь просто так.