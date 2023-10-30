Это в интервью отметил военный и поэт Павел Вышебаба. Он объяснил, как донести до украинцев, что русский язык – часть русского мира.

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Враг – Россия, русский – язык врага

Можно, конечно, для себя найти много отмазок, но очевидно, что наш враг – Россия, и язык нашего врага – русский. Что вам еще нужно? Для понимания – это очень просто. Не для всех, да, но тут надо подумать: кому в 21-м веке нужен русский язык?

– отметил Вышебаба.

Он подчеркнул, что необходим он только России. И то только потому, что она стремится увеличивать свое влияние. Часто это происходит благодаря соцсетям, СМИ и другим источникам информации. Все для того, чтобы пропагандистский контекст был понятен.

Как пример, он привел Грузию. Военный отметил, что молодое поколение в стране не знает русский. Они его просто не учили, потому что он им не нужен.

Грузины не понимают пропаганды противника. А врагу это очень невыгодно. Поэтому просто подумайте, что вам насаждают и популяризируют русский язык для того, чтобы оказать на вас влияние, в частности информационный через социальные сети,

– добавил он.

Как не подвергаться разгару розни

Военный заметил, что в Украине вопрос информационной гигиены не очень развит. Он добавил, что люди не понимают, что все, что пишут в сети, что пишут реальные люди, это не все их реальные мнения.

Часто это просто работа враждебной пропаганды или подхватывающих ее людей. И на их эмоциях играет враг и таким образом пытается расколоть наше общество.

– добавил он.

Павел Вышебаба обратился к украинцам. Призвал подумать, какой ценой дается нам единство страны. Он призвал "не надо за 30 серебряников продавать врагу в просто каких-то идиотских второстепенных дискуссиях".

Цена нашего единства ежедневно растет – как цена украинского паспорта, гражданства, государства. Каждый день мы платим за это очень высокую цену,

– подчеркнул он.

Он призвал ценить то, "что нам удается пока сохранять наше государство, отвоевывать его, защищать". Чтобы потом не приходилось в эмиграции делать выводы, вспоминая, "какое у нас было классное государство, но мы его прос***и".

Защитник добавил, что следует запомнить, "что у нас сейчас есть государство, и что мы можем быть объединены и защищать его – это уже огромная ценность". Поэтому он призвал не нивелировать все за бесценок просто так.