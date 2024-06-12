Як отримати документи про освіту, якщо перебуваєш на ТОТ або за кордоном

На сьогодні можна отримати довідку про здобуту освіту віддалено. Це буде полегшенням для тих, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях України.

Так, випускники шкіл, училищ, коледжів і вишів, які перебувають на території України віддалено від закладу освіти або за кордоном, але навчалися в українському закладі освіти, можуть отримати документ про відповідний рівень освіти. Для цього потрібно пройти певні процедури.

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Як отримати довідку про освіту

Тепер дитина чи її законні представники не повинні їхати за свідоцтвом про освіту з іншого міста чи селища або з-за кордону до України не потрібно.

У частині закладів освіти, зокрема тих, які перебувають в зоні бойових дій або недалеко від неї й працюють дистанційно, зберігається чимала кількість документів про освіту, які не забрали випускники або батьки,

– зауважив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

І подав докладний опис способів отримання документів про освіту:

хто може отримати документ про освіту замість випускника;

отримання через закордонні дипломатичні установи України для випускників шкіл і училищ та їхніх батьків;

отримання документа про середню освіту, якщо заклад освіти не здійснює видачу цих документів;

отримання іншою особою, яка здійснює представництво інтересів випускника та/або батьків.

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