Навчання в Канаді: для українців створили стипендіальний фонд – як отримати гроші
Джерело:Укрінформ
Мільйони українців мусили покинути рідні міста через вторгнення окупантів. Частина з них досі залишається за кордоном та намагається влаштувати своє життя у нових умовах.
Весь цивілізований світ допомагає Україні не лише зброєю, а й надає велику кількість гуманітарної допомоги. Окрім того, чи не в кожній країні започатковано ряд ініціатив, які покликані допомогти українським біженцям комфортно почуватися у нових умовах.
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Стипендії на навчання українців у Канаді
Канадсько-українська фундація та Українська канадська фундація імені Тараса Шевченка повідомили про те, що спільно започаткували програму стипендій на навчання українців у Канаді.
Стипендіальний фонд КУФ для переміщених студентів надаватиме фінансову допомогу українцям, які навчаються у вищих навчальних закладах Канади,
– повідомили в організації.
Наразі у фонді є 300 тисяч доларів, що дозволить виплатити по 5 тисяч доларів для 60 успішних студентів, аби вони мали кошти на навчання після школи.
В організаціях переконані, що інвестиція в молодь – це завжди правильне рішення, яке принесе користь як Канаді, так і Україні. Окрім того, допомога студентам реалізувати освітні прагнення дасть результати вже у найближчому майбутньому.
Більше дізнатися про стипендію на навчання у Канаді можна за посиланням. Раніше українців на навчання запрошував В'єтнам.