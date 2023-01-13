Як легко перейти на українську: мовний обмудсмен поділився порадами

Українська мова стає дедалі популярнішою як усередині нашої держави, так і за її межами. Все більше осіб починає спілкуватися та вивчає солов'їну.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь не так давно надав свої поради переходу на українську мову. При цьому нагадав, що все більше громадян популяризує нашу культуру та сприяє поширенню нашої мови у світі.

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Як легко перейти на українську мову

Якщо ви нарешті наважилися спілкуватися тільки українською, мовний омбудсмен радить втілювати у життя такі поради.

українською розмовляйте у сімейному колі, з друзями і навіть з тими, кого бачите вперше;

українізуйте свій простір: читайте книги, слухайте музику та переглядайте фільми лише солов'їною;

спілкуйтесь якомога більше з тими, для кого українська мова є рідною. Так ви легше запам'ятовуватимете нові слова та їхню вимову.

поза межами дому також спілкуйтеся державною: чи то в кафе, чи у торговому центрі.

При цьому Тарас Кремінь нагадує, що ви маєте у такому разі не лише самі спілкуватися українською, а й вимагати її у працівників сфери обслуговування відповідно до закону.

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телефон, ноутбук та інші гаджети також українізуйте. Не забувайте, коли спілкуєтесь у соцмережах, також робити це державною;

якщо ви вирішити почитати новини, робіть це на україномовних версіях сайтів;

не забувайте також у пошукових системах шукати потрібну інформацію солов'їною;

шукайте українською в пошукових системах;

обов'язково заведіть нотатних або словничок, куди ви записуватимете невідомі вам слова чи крилаті вислови.

Не бійтесь говорити та помилятись. Нашу мову століттями забороняли, знецінювали. Наслідки російщення ми долаємо і досі. Поважати Україну та бути українцем – означає спілкуватися рідною мовою,

– наголосив Тарас Кремінь.

При цьому нагадав, що українську можна зараз вивчати на різноманітних мовних курсах. Кожен охочий може почати опановувати державну чи покращити свої знання за https://mova-ombudsman.gov.ua/kursy.