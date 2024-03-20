Переходь на українську: стартує набір на безоплатні курси вивчення мови

1 квітня стартують базовий курс підтримки для новачків у переході на українську та складніший, поглиблений граматичний курс. Долучитись до них запрошує Всеукраїнський рух "Єдині".

Амбасадори квітневого курсу – учасники українського хіп-хоп гурту "Курган & Agregat" Аміль і Раміль Насірови. Вони переконають, що не варто боятися чи соромитись розмовляти українською через те, що вимова зовсім не схожа на літературну.

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Як долучитися до мовних курсів

Музиканти активно волонтерять, допомагають українським військовим боротися проти ворога. А упродовж 24-го курсу "Єдиних" допоможуть усім охочим побороти невпевненість у собі та змотивують заговорити українською.

В українській культурі російська мова вже мертва – і це прекрасно,

– наголошують Аміль і Раміль Насірови.

Тривалість кожного курсу – 28 днів. Долучитися можна з будь-якої точки світу. Навчання повністю безоплатне. Реєстрація – на сайті: https://yedyni.org.

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Що відомо про рух "Єдині"