Як підтвердити український диплом в Словаччині: що важливо знати

Якщо ви маєте намір переїхати до Словаччини для навчання чи проживання, вам потрібно підтвердити свій атестат чи диплом.

При приїзді до Словацької Республіки, як студента чи молодого фахівця, слід дотриматися обов’язкових формальних процедур. Що потрібно зробити, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс Slovak Study.

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Як підтвердити диплом з України

Словацька Республіка – країна, яку українці розглядають як перспективну країну для здобуття освіти та роботи. Однак, що адаптація проходила успішно варто розпочати з нострифікації документів.

Що таке нострифікація Це визнання (легалізація) освітніх документів (диплом, атестат, науковий ступінь) виданих в іншій країні, відповідними відомствами Словаччини. Йдеться саме про підтвердження кваліфікації чи отриманих знань учня.

Визнання українських документів потрібне у випадку:

вступу до ВНЗ;

вступ у магістратуру;

легального працевлаштування (якщо не виконано нострифікацію диплома медсестри чи лікаря у Словаччині, шансів отримати роботу просто не буде);

проходження професійної перепідготовки чи кваліфікаційного зростання;

бізнесменам для відкриття та ведення підприємницької діяльності у тих сферах, де свою профільну освіту потрібно підтверджувати.

Нострифікація документів має певні терміни, які важливо не пропустити. Вкрай важливо зробити це завчасно, щоб не запізнитися з поданням заявки, наприклад у виш, та не ризикувати втратити цілий рік.

Порядок дій виглядає таким чином – претендент подає свою заяву до відомства освіти разом із повним пакетом обумовлених у вимогах документів, далі завдання Міністерства – приймати рішення, та за підсумками можна подавати документи до університету.

При цьому варто порівняти освоєну навчальну програму з тією, яку доведеться проходити. Значна кількість розбіжностей у них може стати причиною відмови у прийнятті заяви.

Важливо! Навіть якщо ти подаєшся на безкоштовне навчання – нострифікація обов’язкова!

Вартість та строки нострифікації

Для дипломів із держав, що не входять до ЄС, процес триває в середньому 1 – 2 місяці. 2 місяці – для тих, чия мета – працевлаштування, та 1 місяць для тих, хто має намір продовжувати навчання у державному ВНЗ.

Ціна послуги залежить від документів нострифікації.

Нострифікація свідоцтва (атестату про закінчення 9-го або 11-го класу) – 300 євро. Ціна послуги складається з реальних витрат, які ВНЗ несе під час виконання процедури, це витрати на:

апостилювання;

переклад;

заповнення низки анкет на словацькій;

направлення документів до Міністерства освіти СР;

подання диплома до словацького ВНЗ;

оплату мита.

Нострифікація диплома (дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра) – 500 євро.

Нострифікація диплома про здобуття вищої освіти, що передбачає подальший іспит, реєстрація на іспит та супровід на іспит (медичний диплом) – 700 євро.

Що потрібно для визнання освітнього документа

Існує обов'язковий перелік документів, які слід завчасно підготувати та подати для нострифікації.

атестат чи диплом про освіту;

додаток з переліком предметів та оцінками;

нотаріально завірену копію диплома з апостилем (словацький нотаріус має завірити також усі вкладки та додатки);

виконані словацькими експертами офіційні переклади копій;

копію актуального закордонного паспорта;

заявку встановленого зразка із зазначенням інформації щодо заявника, ВНЗ, де він навчатиметься, програми навчання та адреси, куди має прийти відповідь.

У деяких випадках цей пакет доповнюється сертифікатом, що підтверджує рівень володіння мовою або свідоцтвом про складання іспитів. У разі нострифікації документів для неповнолітніх осіб, перелік документів також буде доповнено.

Врахуйте! У разі якщо освіта була успішно визнаною в іншій державі ЄС, існує в Словаччині спрощений спосіб нострифікації кваліфікації, який діє і стосовно нострифікації, зробленої в Словаччині. Тобто здійснивши нострифікацію в Словаччині, нострифікація в іншій державі ЄС буде проходити значно легше.

Якщо відмовили у нострифікації

Хоч нострифікація диплома в Словаччині – не дуже складна процедура, іноді можна отримати відмову. Рішення про відмову має письмове обґрунтування та аргументацію.

Заявник має право опротестувати. Апеляція подається до органу, який виніс рішення, протягом 15 днів з моменту його отримання. Міністерство освіти Словаччини має 30 днів на розгляд та ухвалення остаточного рішення щодо апеляції. Оскаржити його вже неможливо.

Тут варто діяти завчасно і бути готовими до такої ситуації. Важливо врахувати, що без підтвердження освіти вчасно – університет може не зарахувати на навчання або навіть відмовити у місці.

Про можливості та вартість навчання у Словаччині 24 Канал писав раніше.