"Вєна" – це суржик: як правильно українською звучить назва столиці

Українці часто можуть припускатися помилок у назвах столиць різних країн світу. Зокрема, "приписують" їм суржикові найменування.

Тож ви можете почути, до прикладу, про "Вєну". Як правильно звучить ця назва українською, розповідає 24 Канал.

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Як назвати "Вєну" українською

Якщо ви чуєте назву "Вєна" на позначення столиці Австрії, знайте – це суржик. Правильно українською це місто музики, вальсу і кави треба називати "Відень".

Оригінальна назва Wien походить від назви однойменної річки. Давньоверхньонімецька назва Wenia, від якої і походить сучасна, сходить до кельтського Vedunia ("Лісовий Струмок"). При цьому можливе і слов'янське посередництво при засвоєнні кельтської назви. До Wenia сходять англійська й італійська Vienna, іспанська Viena, французька Vienne.

Прийняті в деяких слов'янських мовах назви (чеською – Vídeň, словацькою – Viedeň, польською – Wiedeń, українською – Відень) сходять до назви римського поселення Vindobona. Воно розташовувалося на березі Венії і теж має кельтську етимологію. Здогадно означає "ясне, біле поселення".

У словенській мові Відень називається Dunaj — за ім'ям однойменної річки.



Відень / фото Марії Волошин

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Що відомо про Відень

Це найнаселеніше місто в Австрії. Тут розташовано чимало пам'яток мистецтва. Площа Відня – 14,75 км². Місто розташоване в північно-східній частині Австрії біля підніжжя Альп, за 60 км від кордону зі Словаччиною.

Через місто протікає Дунай. Історично місто розвивалося на південь від Дунаю, проте в останні два сторіччя, Відень ріс обабіч річки.

Географічно вигідне розташування робить Відень зручним місцем для розвитку відносин з іншими країнами Центрально-Східної Європи. За формою Відень нагадує коло, перетнуте хордою річки Дунай.

Наприкінці XIX століття у Відні тривало процвітання культури, науки й освіти. На початку XX століття Відень був найбільшим містом у Європі (понад 2 мільйони населення; зараз – 1,67 мільйона). Проте з поразкою Австро-Угорщини в Першій світовій війні місто втратило свій вплив.