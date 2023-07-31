Почався прийом заявок на вступ у магістратуру: про що варто не забути

31 липня 2023, 20:40
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Джерело:

МОН

Охочі вступати на магістратуру вже можуть подавати документів до вишів. Вступна кампанія триватиме до 18:00 21 серпня.

Сьогодні, 31 липня, стартувала вступна кампанія на магістратуру. Подача заявок триватиме до 21 серпня. 

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Оприлюднення рекомендацій на бюджет заплановане на 26 серпня, а на контракт – із 30 серпня. 

Як правильно подати заяву 

Алгоритм подачі заяви на магістратуру дуже простий. Спочатку треба увійти у свій електронний кабінет. Після цього потрібно ввести необідні дані та додати якісне фото. 

Потім потрібно діяти наступним чином: 

  • через пошук знаходимо бажану конкурсну позицію та оберіть джерело фінансування;
  • заяви на бюджет розділяємо за пріоритетом від 1 до 5;
  • зазначаємо, чи вже здобували ступінь магістра;
  • обираємо результати вступних випробувань, додаємо мотиваційного листа;
  • перевіряємо внесені дані та підтверджуємо подання заяви. 
Автор: Ярослав Сиваківський