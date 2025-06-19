Коли світла не буде по 12 годин: в ОП розповіли, як готують школи до можливих блекаутів

Хоч щойно завершився навчальний рік, уже триває підготовка до нового. І найважливіший момент – потурбуватись про можливість роботи в умовах тривалого відключення світла.

Які проєкти в розробці, щоб мінімізувати вплив енергодефіциту, повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита у своєму телеграм-каналі, пише 24 Канал.

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Як підготувати школи для роботи під час блекаутів

Віктор Микита повідомив, що під час наради з керівниками ОВА обговорили план роботи за умови тривалих відключень електроенергії.

Ворог атакує цивільні енергетичні об'єкти України та і надалі планує удари по енергетиці. Тому важливо підготуватися до будь-яких кризових загроз та ситуацій. Реагування та рішення на всіх рівнях повинні бути прагматичні, зважаючи на досвід попередніх років. Одними з пріоритетів на місцях є освіта та охорона здоровʼя.

На порядку денному наради обговорювалося одне з таких рішень: створення енергонезалежних закладів освіти в регіонах і громадах. Такі заклади зможуть автономно функціонувати до 12 годин, попри можливі відключення світла внаслідок потенційних атак агресора на обʼєкти енергогенерації.

Проєкт передбачає створення осередків на базі шкіл, які, попри можливі відключення світла у громадах, будуть продовжувати автономну роботу завдяки акумуляторам та сонячній генерації.

У випадку можливих атак ворога на обʼєкти енергетики й перебоїв в електропостачанні опорні школи у громадах стануть місцями, де діти зможуть перебувати в позанавчальний час до пізнього вечора. Тут вони зможуть займатися спортом, переглядати фільми, слухати лекції, грати в розвивальні ігри тощо,

– зазначив Микита.

Проєкт поділили на кілька етапів.

На першому етапі проєкту обиратимуть найбільші опорні школи з наявними бомбосховищами і твердопаливними котлами для обігріву. Там, де немає котлів, проєктують встановлення резервних. На другому етапі ініціативи розглядають всі інші опорні заклади освіти.

Крім того, проєкт створення енергонезалежних закладів освіти передбачає три черги:

Перша: заміна всіх освітлювальних ламп на енергоощадні, що дозволить скоротити обʼєми споживання електроенергії.

Друга: встановлення сонячних панелей, акумуляторів та інверторів відповідної потужності.

Третя: обладнання шкіл необхідним устаткуванням для роботи із дітьми в позанавчальний час на території закладів освіти.

Водночас буде сформовано програми зайнятості дітей у позанавчальний час до пізнього вечора на території школи залежно від віку та індивідуальних побажань.

Важливо! В Україні уже функціонують енергонезалежні заклади освіти, які вже ефективно працюють в областях і довели на практиці доцільність зазначеного підходу.

Доручення на проведення розрахунків, проєктування та реалізацію проєкту спільно з громадами доручили керівникам ОВА. Але терміни стислі – до початку осіннього-зимового періоду.