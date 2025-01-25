Ці 5 слів заплутають кожного: вчимось їх писати правильно
- 24 Канал пропонує добірку слів, з якими виникають помилки у написанні, посилаючись на тікток Марії Словолюб.
- Правильне написання слів: "на/добраніч", "виЙняток", "піДсказка" та інші.
Часто ми можемо вагатись, коли пишемо слова щоденного вжитку. І щоб вас не гризли сумніви, ми йдемо на допомогу.
Є слова, які ми вживаємо щоденно, але часто помиляємося у їх написанні. 24 Канал пропонує добірку слів, з якими виникають сумніви під час написання, посилаючись на тікток Марії Словолюб.
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Запам'ятайте, як ці слова пишуться правильно
А чи правильно ви пишете слова, які говорите щодня? Слід запам'ятати, щоб не помилятися, і відмовка "раніше так не було" тут не діє.
на добраніч – пишемо тільки окремо, але є ще і добраніч;
до зустрічі, як і до вподоби, до речі – пишемо тільки окремо;
не виЙняток – а виняток;
не піДсказка – а підказка, бо підказувати;
будь ласка – пишемо без дефіса. Правило "казна, бозна, будь, небудь – ти про риску не забудь" тут не діє, бо це скорочення словосполучення "будьте ласкаві".
Як правильно писати поширені слова: дивіться відео
Говоримо і пишемо правильно!