УКР РУС
25 січня 2025, 13:55
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Ці 5 слів заплутають кожного: вчимось їх писати правильно

Олеся Кух
Основні тези
  • 24 Канал пропонує добірку слів, з якими виникають помилки у написанні, посилаючись на тікток Марії Словолюб.
  • Правильне написання слів: "на/добраніч", "виЙняток", "піДсказка" та інші.

Часто ми можемо вагатись, коли пишемо слова щоденного вжитку. І щоб вас не гризли сумніви, ми йдемо на допомогу.

Є слова, які ми вживаємо щоденно, але часто помиляємося у їх написанні. 24 Канал пропонує добірку слів, з якими виникають сумніви під час написання, посилаючись на тікток Марії Словолюб.

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Запам'ятайте, як ці слова пишуться правильно

А чи правильно ви пишете слова, які говорите щодня? Слід запам'ятати, щоб не помилятися, і відмовка "раніше так не було" тут не діє.  

на добраніч – пишемо тільки окремо, але є ще і добраніч;

до зустрічі, як і до вподоби, до речі – пишемо тільки окремо;

не виЙняток  а виняток;

не піДсказка – а підказка, бо підказувати;

будь ласка – пишемо без дефіса. Правило "казна, бозна, будь, небудь – ти про риску не забудь" тут не діє, бо це скорочення словосполучення "будьте ласкаві".

Як правильно писати поширені слова: дивіться відео

Говоримо і пишемо правильно!