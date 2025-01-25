Есть слова, которые мы употребляем ежедневно, но часто ошибаемся в их написании. 24 Канал предлагает подборку слов, с которыми возникают сомнения при написании, ссылаясь на тикток Марии Словолюб.

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Запомните, как эти слова пишутся правильно

А правильно ли вы пишете слова, которые говорите ежедневно? Следует запомнить, чтобы не ошибаться, и отговорка "раньше так не было" здесь не действует.

"На добраніч" – пишем только отдельно, но есть еще и "добраніч";

"До зустрічі", как и "до побачення", "до речі" – пишем только раздельно;

не "виЙняток" – а "виняток";

не "підСказка" – а "підказка", потому что "підказувати";

"будь ласка" – пишем без дефиса. Правило "казна, бозна, будь, небудь – ти про риску не забудь" здесь не подходит, потому что это сокращение словосочетания "будьте ласкаві".

Как правильно писать распространенные слова: смотрите видео

Говорим и пишем правильно!