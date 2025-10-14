В українській мові існують слова, які в процесі трансформації, ніби порушують логіку написання.

Що означає та як пишеться слово "спідлоба", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Словник.UA".

Як пишеться слово "спідлоба"?

Лексичне значення цього слова – дивитися на когось похмуро, недоброзичливо, недовірливо, незадоволено, насупивши брови. Такий погляд часто передає внутрішню напругу, недовіру, роздратування або настороженість.

Буквально слово означає погляд з-під насуплених брів. І утворилося від поєднання прийменника "з-під" і іменника "лоб", тобто буквально "з-під лоба".

Згодом, це словосполучення граматично зрослося в прислівник – спідлоба, що є характерним для української мови, яка часто утворює прислівники з прийменникових конструкцій. Слово виступає цілісним поняттям, а тому пишеться одним словом.

А літера "з" змінилася на "с" за правилом мнемонічної фрази КаФе ПТаХ.

"Спідлоба" – це прислівник, який описує спосіб дії, тому питання до слова ставимо – "як?" – Як дивиться? – Спідлоба.

Зауважте, помилкою вважається ставити питання "з-під чого?", як пояснює ресурс "Про мову".

Така форма є стилістично виразною, часто використовується в художній літературі, щоб передати психологічний стан персонажа через невербальні жести.

Тимко ще більше почорнів, дивився на всіх спідлоба, часто курив і цілими вечорами мовчки просиджував під хатою (Григір Тютюнник).

Хлопці здивовано обдивлялись Костя, а він спідлоба зиркав на них. (Володимир Винниченко).

А щоб посилити драматичність моменту можна сказати не лише – дивиться, а й – зиркає, поглядає, позирає, глипає, зорить.

А ви використовуєте це слово?