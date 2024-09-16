Не "вибачте мене": вчителька розповіла як правильно просити вибачення українською

А ви задумувалися над тим, чи умієте просити вибачення? Мовознавці рекомендують як правильно формулювати речення.

Мова є найголовнішим ідентифікатором нації. Чистота формулювань речень є основою повсякденного ділового мовлення та побутового спілкування. Це стосується як привітання/прощання, так і вибачення. Чи задумувалися ви над тим, як правильно його формулювати? Учителька української мови Світлана Чернишова у своєму тіктоці розповіла, як сказати правильно, передає Освіта 24.

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Як правильно просити вибачення

Отож, з’ясуємо! Для вибачення вживаємо слово "Вибач" чи "пробач" А ще додаємо особу чи обставину. Часто вживаємо чи чуємо "Вибачте мене", однак – це неправильно!

Просимо вибачення правильно: дивіться відео

Якщо вибачення стосується живої істоти, то воно вимагає давального відмінка і запитання "Кому?".

Наприклад, "Вибачте мені", "Вибачте сестрі", "Вибачте колезі"

Якщо мова іде про предмет чи ситуацію, то запитання буде "Що?".

До прикладу, "Пробачте гріх", "пробачте зраду", "пробачте помилку"

Раніше Освіта 24 уже розповідала про інші мовні помилки при спілкуванні, посилання