Не "вибачте мене": вчителька розповіла як правильно просити вибачення українською
Джерело:TikTok Світлана Чернишова
А ви задумувалися над тим, чи умієте просити вибачення? Мовознавці рекомендують як правильно формулювати речення.
Мова є найголовнішим ідентифікатором нації. Чистота формулювань речень є основою повсякденного ділового мовлення та побутового спілкування. Це стосується як привітання/прощання, так і вибачення. Чи задумувалися ви над тим, як правильно його формулювати? Учителька української мови Світлана Чернишова у своєму тіктоці розповіла, як сказати правильно, передає Освіта 24.
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Як правильно просити вибачення
Отож, з’ясуємо! Для вибачення вживаємо слово "Вибач" чи "пробач" А ще додаємо особу чи обставину. Часто вживаємо чи чуємо "Вибачте мене", однак – це неправильно!
Просимо вибачення правильно: дивіться відео
Якщо вибачення стосується живої істоти, то воно вимагає давального відмінка і запитання "Кому?".
- Наприклад, "Вибачте мені", "Вибачте сестрі", "Вибачте колезі"
Якщо мова іде про предмет чи ситуацію, то запитання буде "Що?".
- До прикладу, "Пробачте гріх", "пробачте зраду", "пробачте помилку"
Раніше Освіта 24 уже розповідала про інші мовні помилки при спілкуванні, посилання