Хоч сьогодні панує тенденція використання англіцизмів, але це не означає що в українській мові не існує відповідників. Деякі – давні, а деякі – виникають відповідно до вимог часу.

Яким словом краще замінити англіцизм "лінк", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

Дивіться також Чи можна казати "доброго дня" і як правильно вітатися: філологиня здивувала відповіддю

Яким словом краще замінити англіцизм "лінк"?

Сьогоднішній цифровий світ ввів у мовний обіг чимало термінів. Багато з них – з англійської мови. Але це зовсім не означає, що вони не мають перекладу чи відповідників в українській мові.

Один з найпоширеніших англіцизмів – "лінк". Цей термін, знайомий і використовується у кожній професії, та відомий усім у кого є доступ до мережі інтернет.

Слово "лінк" – це запозичення з англійської link. У цифровому світі "лінк" – це гіперпосилання, яке веде на певний ресурс: вебсайт, документ, відео, профіль у соцмережах, відеозустріч тощо.

В українській мові відповідниками до нього є слова – посилання та покликання. Але важливо знати у яких саме випадках їх використовувати.

Посилання – це адреса-зв'язка між електронними сторінками. – "Посилання на відеозустріч".

Покликання – доречно використовувати, коли ми вказуємо на когось або на щось для підтвердження або як докази. – "Покликання на офіційні документи".

Однак, тонкощі відмінностей не принципові. Тому можете послуговуватися обома словами, оскільки вони, перш за все, – українські.

Як замінити "лінк": дивіться відео

Хоч англіцизми стали частиною нашого мовлення, але знати українську мову важливо!