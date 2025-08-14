Покликання чи посилання: як назвати слово "лінк" українською
- Англіцизм "лінк" в українській мові можна замінити словами "посилання" або "покликання".
- "Посилання" вживається як адреса-зв'язка між електронними сторінками, а "покликання" – коли вказуємо на щось для підтвердження або як докази.
Хоч сьогодні панує тенденція використання англіцизмів, але це не означає що в українській мові не існує відповідників. Деякі – давні, а деякі – виникають відповідно до вимог часу.
Яким словом краще замінити англіцизм "лінк", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.
Яким словом краще замінити англіцизм "лінк"?
Сьогоднішній цифровий світ ввів у мовний обіг чимало термінів. Багато з них – з англійської мови. Але це зовсім не означає, що вони не мають перекладу чи відповідників в українській мові.
Один з найпоширеніших англіцизмів – "лінк". Цей термін, знайомий і використовується у кожній професії, та відомий усім у кого є доступ до мережі інтернет.
Слово "лінк" – це запозичення з англійської link. У цифровому світі "лінк" – це гіперпосилання, яке веде на певний ресурс: вебсайт, документ, відео, профіль у соцмережах, відеозустріч тощо.
В українській мові відповідниками до нього є слова – посилання та покликання. Але важливо знати у яких саме випадках їх використовувати.
Посилання – це адреса-зв'язка між електронними сторінками. – "Посилання на відеозустріч".
Покликання – доречно використовувати, коли ми вказуємо на когось або на щось для підтвердження або як докази. – "Покликання на офіційні документи".
Однак, тонкощі відмінностей не принципові. Тому можете послуговуватися обома словами, оскільки вони, перш за все, – українські.
Хоч англіцизми стали частиною нашого мовлення, але знати українську мову важливо!