Русизм, який псує мову: як замінити суржикове "не вздумай"

Часто у повсякденному спілкуванні українці вживають кальковану фразу "не вздумай", намагаючись відсторожити когось від необачного кроку. Проте цей вираз є типовим русизмом, який варто негайно вилучити зі свого лексикону та замінити чистими українськими відповідниками.

У розмовному мовленні українців нерідко можна почути фразу "не вздумай", коли людина хоче когось застерегти або заборонити певну дію. Проте цей вислів прийшов із російської мови та не відповідає нормам літературної української.

Дивіться також Що за "деньок": у мережі виникла суперечка через завдання з української мови

Як правильно говорити фразу українською?

Фраза "не вздумай" є калькою з російського вислову "не вздумай". В українській мові слово "вздумати" не є нормативним у такому значенні.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Натомість правильно використовувати українські відповідники:

Наприклад:

"Не здумай виходити без куртки";

"Навіть не думай запізнюватися";

"Не смій так говорити".

Які ще синоніми можна використовувати?

Українська мова має багато варіантів, які допомагають передати різні відтінки емоцій. Залежно від ситуації можна використовувати більш м'які або категоричні вислови.

Серед поширених синонімів:

"не ризикуй";

"не роби цього";

"краще не треба";

"облиш цю думку".

Такі фрази звучать природніше та відповідають нормам сучасної української мови.

Чому суржикова фраза така популярна?

Вислів "не вздумай" поширився через тривалий вплив російської мови на побутове мовлення українців. Багато людей звикли чути його у фільмах, серіалах або в повсякденному спілкуванні.

Особливо часто такі суржикові конструкції з'являються у месенджерах та соцмережах, де люди рідше замислюються над мовними нормами. Однак дедалі більше українців намагаються очищувати своє мовлення від русизмів і переходять на природні українські відповідники.

Тому замість суржикового "не вздумай" варто використовувати українські форми, які звучать органічно та зрозуміло.

Забудьте про "надоїло": як правильно та красиво сказати українською, що вам щось набридло?

Ще однією дивним і скалькованим з російської мови словом є "надоїло". В Українській мові є не один гарний відповідник, і саме їх треба вживати.

Українське слово "набридло" є правильним аналогом русизму "надоїло", який не існує в українській літературній мові.

Для вираження емоцій в українській мові існує багато колоритних фразеологізмів, таких як "допекло до живих печінок" або "сидить у печінках".

Найбільш точним, універсальним та літературним відповідником у цьому випадку є дієслово набридло (або набридати у формі теперішнього часу). Воно чудово підходить як для офіційно-ділового стилю, так і для щоденного невимушеного спілкування. Наприклад, правильно писати: "мені набридло виконувати одноманітну роботу" або "ця суперечка вже всім набридла".