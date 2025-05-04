Столова чи їдальня: як правильно назвати цей заклад громадського харчування
- Розглядається правильність використання термінів "столова" та "їдальня" для закладів громадського харчування.
- Термін "столова" також використовується для опису предметів, пов'язаних зі столом або харчуванням, наприклад, столові прибори та білизна.
Ті, хто переходить на українську мову, подекуди використовують суржик у побутових розмовах. Але це дуже псує мову і враження про співрозмовника.
У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською" 24 Канал розповідає чому в українській мові немає слова "столова".
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Як перекладається українською "столова"
Чи не найчастіше слово "столова" використовують батьки школярів – "Ти їв сьогодні в шкільній столові?" чи "Що давали сьогодні в столовій?".
В Радянському Союзі словом "столова" позначали заклад громадського харчування для робітників, у якому можна було швидко підживитися. Оскільки різноманіття закладів не було, крім столових ще були чайні і буфети, вони мали значну популярність. Ресторанів майже не було і вони були не усім по кишені.
Однак, такого слова в українських словниках немає, слово "столова" – русизм і суржик.
Словник української мови для позначення кімнати у якій їдять та п'ють, а також для закладу громадського харчування радить слово – їдальня.
Тому не "столова" – а їдальня.
Саме так це слово подають перекладачі і воно фігурує у багатьох літературних творах різного часу.
"Лампа в їдальні прикручена була. На холодних тарілках неясно чорніла печеня "(Михайло Коцюбинський).
"Заклад громадського харчування. В республіці є чимало їдалень, чайних і буфетів, які добре зарекомендували себе" (газета Радянська Україна, 1956).
Їдальня у будинку / Freepik
Сьогодні заклади харчування у форматі їдалень, зі стрічкою роздачі та без вишуканого сервірування досить популярні. Якщо ви туди потрапите і візьмете собі "освіжаючий" напій, то знайте, що такого слова в українській мові теж немає.
У яких випадках використовуємо слово "столова"
Слово "столова" теж є в українській мові, але як займенник, яким позначають речі для кімнати де споживають їжу чи для столу, а також овочі для споживання:
- столова ложка,
- столове срібло
- столовий гарнітур,
- столовий сервіз,
- столовий текстиль,
- столовий буряк чи гарбузи,
- столове вино.
"Мати виставлялася зі столовим приладдям, і з потравами перед молодим паничем". (Іван Нечуй-Левицький).
Столове приладдя / Freepik
"– Є в мене картопля, буряки столові, капуста квашена..." (Анатолій Шиян).
А ще "столова" – як спеціальний термін в географії для позначення гори чи узвишшя, що має плоску вершину і стрімкі урвисті схили – Столова гора в Південно-Африканській Республіці.
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