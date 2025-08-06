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Освіта Саморозвиток "Закордон" – разом чи окремо: як правильно писати та в яких випадках
6 серпня, 15:20
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"Закордон" – разом чи окремо: як правильно писати та в яких випадках

Олеся Кух
Основні тези
  • Слово "закордон" в українській мові пишеться разом, коли його можна замінити на "зарубіжжя" чи "закордоння".
  • Слово "за кордон" пишеться окремо, коли йдеться про переміщення, як-от переїзд чи мандрівка.

Деякі слова виникають сумнів – писати їх разом чи окремо, адже це змінює значення. Але правила написання зовсім не складні – варто лише раз розібратися.

Як же правильно писати слово "за кордон" – разом чи окремо, розповідає 24 Канал, посилаючись на мовознавицю Ларису Чемерис.

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Коли писати "закордон" разом, а коли – окремо?

В українській мові трапляються випадки, коли є два варіанти написання слова – разом і окремо. І тут важливо не помилитися, бо вони мають різне значення.

Така ситуація зі словом "за-  кордон", від варіанту написання, зміниться значення вашої розповіді, як у словах – "удача" і "вдача".

Розглянемо обидва варанти. 

  1. Разом, коли "закордон" –  це іменник, що означає іноземні країни, закордоння. Тобто вживається для позначення об'єкта або місця.
    • Мрію про закордон.
    • Торгівля із закордоном вигідна.
    • Він працює на зв’язку з закордоном.
  2. Окремо. "За кордон" – це словосполучення: прийменник за + іменник кордон. Вживається як напрям руху або місце перебування. Тут мається на увазі перетин межі країни, а не загальне поняття іноземних країн
  • Їду за кордон.
  • Перебуваю за кордоном.
  • Повернувся з-за кордону.

А щоб запам'ятати і плутатися врахуйте, якщо слово можна замінити на "зарубіжжя" чи "закордоння", то слід писати разом    закордон.

А якщо йдеться про переміщення – переїзд чи мандрівку, то треба писати окремо: за кордон.

Як писати правильно: дивіться відео

Правило не складне, але варте того, щоб завчити його назавжди. Говоріть правильно українською!