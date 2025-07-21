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Освіта Саморозвиток Чи є "удача" в українській мові та якими ще словами можна назвати це явище
21 липня, 18:24
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Чи є "удача" в українській мові та якими ще словами можна назвати це явище

Олеся Кух
Основні тези
  • В українській мові слово "удача" може бути замінене на везіння, щастя, фарт, вдача, талан, успіх, трофей, перевага, дар небес, благословення, зірка з неба, манна небесна, щасливий випадок, Бога за бороду вхопив.
  • Кожен народ має свої символи удачі, такі як манекі-неко в Японії, щасливий вузлик в Китаї, слон в Індії та Таїланді, чотирилиста конюшина в Ірландії, підкова в Західній Європі, сонечко, скарабей, жолудь та інші.

Як часто вам щастило? А яким слово ви називали цю ситуацію у своєму житті?

Які ще назви можна використати до такого явища, як "удача" розповідає 24 Канал.

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Чи є в українській мові слово "удача"?

Чи чули ви слово "удача"? Як часто його можете використати до себе? І взагалі, що розуміється під цим словом?

Удача – це позитивний, бажаний результат або щасливий збіг обставин, що сприяє успіху. Саме таке пояснення дає Словник.UA. Це може бути виграш у лотерею, знахідка втраченої речі, або просто сприятливий розвиток подій, який не завжди залежить безпосередньо від дій людини. 

Удачу ще називають "примхливою панянкою" чи зіркою, кометою з хвостом – звідси і фразеологізм"піймати удачу за хвіст". В українській мові слово "удача" має і кілька синонімів, залежно від контексту, у якому його використовують. Ось кілька варіантів:

  • везіння
  • щастя
  • фарт (розмовне, емоційне)
  • вдача (іноді вживається як внутрішня риса або результат)
  • талан.

Тому на людину, якій часто посміхається примхлива панянка "Удача", кажуть: "ти щасливчик", "ти – фартовий", "ти – везунчик", "маєш талан".

Слово "удача", у контексті успіху чи позитивного результату, можна замінити на:

  • успіх
  • трофей (у метафоричному значенні)
  • перевага.

А у художньому чи поетичному стилі:

  • дар небес
  • благословення
  • зірка з неба
  • манна небесна
  • щасливий випадок
  • Бога за бороду вхопив.

Ці слова мають трохи різні відтінки значення, тому завжди цікаво погратися з контекстом.
Іноді удача приходить, мов зірка, що випадково впала до твоїх долонь. А іноді – як результат тисячі малих кроків, яких ніхто не помічає. Та справжня удача – це не просто випадок, а момент, коли ти готовий її прийняти. 

Які символи удачі існують в різних народів?

Кожен народ має свої унікальні символи, які, за віруваннями, приносять удачу, захист і добробут. Ось добірка найцікавіших:

Східні культури

  • Манекі-неко (Японія) котик із піднятою лапкою, що приваблює клієнтів і гроші.
  • Щасливий вузлик (Китай) – червоний плетений талісман, який вішають на двері для залучення удачі.
  • Слон (Індія, Таїланд) – символ мудрості, сили та процвітання. Особливо щасливий – з піднятим хоботом.

Європейські традиції

  • Чотирилиста конюшина (Ірландія) – рідкісний дар природи, що символізує віру, надію, любов і удачу.
  • Підкова (Західна Європа) – класичний символ захисту та щастя. Вішається над дверима ріжками догори або вниз – залежно від мети.
  • Короп (Чехія, Польща)  – різдвяний символ сили та наполегливості. Луска зберігається в гаманці –  на багатство.

Символи з природи

  • Сонечко – приносить добрі новини та захист.
  • Скарабей (Єгипет) – символ сонця, відродження та удачі.
  • Жолудь (Англія, Скандинавія) – амулет сили, молодості та процвітання.

Магічні амулети

  • Хамса (Рука Фатіми) – захист від зла, популярна в арабських та єврейських культурах.
  • Назар (Турецьке "синє око") – оберіг від заздрощів і негативу.
  • Ловець снів (Індіанці Північної Америки) – захист від поганих снів і притягнення позитивної енергії.

Україна теж має свої символи, як же без них:

  • Підкова – також популярна в українських традиціях як оберіг дому. Вдачею вважається знайти підкову. А чіпляти її на стіну слід ріжками вгору.
  • Обручка – символ захисту жінки та родинного щастя.
  • Рушник з вишивкою – оберіг, що несе енергію роду та щастя.

А ще за вдачу хтось вважає знайти монетку чи п'ятипелюсткову квітку бузку. А в дитинстві за вдачу ми могли вважати все що завгодно!

Це лише частинка чарівного світу символів удачі. Оберіть свій і буде вам щастя! Хай кожен день приносить трохи фарту, трохи щастя і багато власного світла!