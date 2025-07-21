Чи є "удача" в українській мові та якими ще словами можна назвати це явище
- В українській мові слово "удача" може бути замінене на везіння, щастя, фарт, вдача, талан, успіх, трофей, перевага, дар небес, благословення, зірка з неба, манна небесна, щасливий випадок, Бога за бороду вхопив.
- Кожен народ має свої символи удачі, такі як манекі-неко в Японії, щасливий вузлик в Китаї, слон в Індії та Таїланді, чотирилиста конюшина в Ірландії, підкова в Західній Європі, сонечко, скарабей, жолудь та інші.
Як часто вам щастило? А яким слово ви називали цю ситуацію у своєму житті?
Які ще назви можна використати до такого явища, як "удача" розповідає 24 Канал.
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Чи є в українській мові слово "удача"?
Чи чули ви слово "удача"? Як часто його можете використати до себе? І взагалі, що розуміється під цим словом?
Удача – це позитивний, бажаний результат або щасливий збіг обставин, що сприяє успіху. Саме таке пояснення дає Словник.UA. Це може бути виграш у лотерею, знахідка втраченої речі, або просто сприятливий розвиток подій, який не завжди залежить безпосередньо від дій людини.
Удачу ще називають "примхливою панянкою" чи зіркою, кометою з хвостом – звідси і фразеологізм – "піймати удачу за хвіст". В українській мові слово "удача" має і кілька синонімів, залежно від контексту, у якому його використовують. Ось кілька варіантів:
- везіння
- щастя
- фарт (розмовне, емоційне)
- вдача (іноді вживається як внутрішня риса або результат)
- талан.
Тому на людину, якій часто посміхається примхлива панянка "Удача", кажуть: "ти щасливчик", "ти – фартовий", "ти – везунчик", "маєш талан".
Слово "удача", у контексті успіху чи позитивного результату, можна замінити на:
- успіх
- трофей (у метафоричному значенні)
- перевага.
А у художньому чи поетичному стилі:
- дар небес
- благословення
- зірка з неба
- манна небесна
- щасливий випадок
- Бога за бороду вхопив.
Ці слова мають трохи різні відтінки значення, тому завжди цікаво погратися з контекстом.
Іноді удача приходить, мов зірка, що випадково впала до твоїх долонь. А іноді – як результат тисячі малих кроків, яких ніхто не помічає. Та справжня удача – це не просто випадок, а момент, коли ти готовий її прийняти.
Які символи удачі існують в різних народів?
Кожен народ має свої унікальні символи, які, за віруваннями, приносять удачу, захист і добробут. Ось добірка найцікавіших:
Східні культури
- Манекі-неко (Японія) – котик із піднятою лапкою, що приваблює клієнтів і гроші.
- Щасливий вузлик (Китай) – червоний плетений талісман, який вішають на двері для залучення удачі.
- Слон (Індія, Таїланд) – символ мудрості, сили та процвітання. Особливо щасливий – з піднятим хоботом.
Європейські традиції
- Чотирилиста конюшина (Ірландія) – рідкісний дар природи, що символізує віру, надію, любов і удачу.
- Підкова (Західна Європа) – класичний символ захисту та щастя. Вішається над дверима ріжками догори або вниз – залежно від мети.
- Короп (Чехія, Польща) – різдвяний символ сили та наполегливості. Луска зберігається в гаманці – на багатство.
Символи з природи
- Сонечко – приносить добрі новини та захист.
- Скарабей (Єгипет) – символ сонця, відродження та удачі.
- Жолудь (Англія, Скандинавія) – амулет сили, молодості та процвітання.
Магічні амулети
- Хамса (Рука Фатіми) – захист від зла, популярна в арабських та єврейських культурах.
- Назар (Турецьке "синє око") – оберіг від заздрощів і негативу.
- Ловець снів (Індіанці Північної Америки) – захист від поганих снів і притягнення позитивної енергії.
Україна теж має свої символи, як же без них:
- Підкова – також популярна в українських традиціях як оберіг дому. Вдачею вважається знайти підкову. А чіпляти її на стіну слід ріжками вгору.
- Обручка – символ захисту жінки та родинного щастя.
- Рушник з вишивкою – оберіг, що несе енергію роду та щастя.
А ще за вдачу хтось вважає знайти монетку чи п'ятипелюсткову квітку бузку. А в дитинстві за вдачу ми могли вважати все що завгодно!
Це лише частинка чарівного світу символів удачі. Оберіть свій і буде вам щастя! Хай кожен день приносить трохи фарту, трохи щастя і багато власного світла!