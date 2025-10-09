Окрім наукових термінів, у кожній мові існують народні назви для позначення різних явищ природи. А в Україні, трапляється, що знають лише росіянізм.

Як українською назвати "бабье лето", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Вікіпедії".

Що за явище "бабье лето"?

Серед осінніх термінів є один загадковий – "бабье лето". Українською мовою цей термін перекладається дослівно – "бабине літо".

В кліматичному розумінні – це період стабільної, сухої, теплої погоди після перших осінніх дощів та похолодань. Причиною потепління є приплив теплих повітряних мас з південних місцевостей. Характерною ознакою "бабиного літа" є павутина, яка літає в повітрі.

В Україні "бабине літо" настає – 28 серпня, це ще "молоде бабине літо", яке триває до 11 вересня. Після нього настає – "старе бабине літо", друга половина вересня – початок жовтня. Третє бабине літо – кінець другої декади листопада, після нього зазвичай починаються зимові похолодання.

Багато людей вважають: якщо потепліло восени, то це бабине літо. Насправді бабине літо ніколи з чисел не сходить. Завжди, якщо молоде бабине літо з дощами, то старе буде сухим. І навпаки. Не буває двох мокрих чи двох сухих бабиних літ. Ці прикмети ще з давніх часів використовують для посіву озимих, – зауважує народний синоптик Леонід Горбань.

Термін "бабине літо" є одним із найбільш поетичних і загадкових в українській культурі. Його значення та час настання тісно пов'язані як із народною мудрістю, так і з сучасними метеорологічними прогнозами.

А от про походження назви цього періоду існує кілька версій:

За однією із версій саме від павутини, що літає – "лето", "літо" – та міфологічної богині Баби, походить і назва "бабине літо".

Павутина нагадує нитки чи сивину – як, жіноче, бабине волосся – бабині літа = бабине літо.

Народна етимологія пов'язує його з жінками, які уже завершували осінні роботи і мали час прясти, ткати, вишивати – займалися жіночими справами.

В цей час, кінець вересня – початок жовтня, у сузір'ї Велеса видно Плеяди, які в народі називають Бабами чи Волосожарами (Стожарами), чи Волоссям Вероніки. В Україні це зоряне скупчення і досі вважається жіночим оберегом. За стародавні­ми віруваннями, ця пора ділить рік на дві частини: коли Баби з'являються навесні, починається літо, восени – зима.

"Бабське літо" або "бабине" є однією з давніх українських назв місяця вересня.

У слов’янських міфах "бабине літо" пов’язують із богинею Мокошею, яка вважалася покровителькою жінок і жіночих ремесел. Вона додатково повертала тепло, для завершення всіх господарських робіт, перш ніж природа піде в зимовий сон.

Назва символізує короткочасне повернення тепла, що схоже на "останній розквіт" або "другу молодість" жінки.

Цей термін – "бабине літо", має і переносне символічне значення – це символ зрілості, спокою, жіночої мудрості, адже назва пов’язана з образом бабусі – найстаршої жінки, берегині роду.

Ну і звісно, не обходиться без народних прикмет, які прогнозують по "бабиному літу":

Врожаї на майбутній рік будуть поганими, якщо бабине літо затягнулося.

Багато павутини на бабине літо – до ясної осені та холодної, сніжної зими.

Якщо вночі холоднішає, а вранці зростає туман – скоро бабине літо.

Полетіли шпаки на південь – чекай теплих днів.

Якщо бабине літо коротке – це до сніжної зими.

Довго тепло трималося – до лютих морозів, потрібно готуватися до холоднечі.

"Бабине літо" / Freepik

Як в інших країнах називають "бабине літо"?

Це природне явище характерне для багатьох країн помірного поясу. А тому має свої назви у різних країнах, пов'язані з певними традиціями:

"бабине літо" – в Україні, Білорусії та Росії;

"циганське літо" – у Болгарії;

"літо святого Дені" – у Франції;

"індіанське літо" – у США;

"брітсоммар" – у Швеції;

"літо святого Мартіна" – у Італії;

"літо Святого Мігеля" – у Іспанії та Португалії;

"маленьке літо – вераніко, вераніто, веранілло" – в Латинській Америці.

А у різних діалектах німецької мови можна зустріти назви – "літо старих баб", "вдовине літо", "дівчаче літо" та навіть – "дідове літо"!

Всі ці назви про тимчасовість явища та швидкоплинність. Тому цей сонячний і теплий момент золотої осені варто впіймати, зробити кілька файнецьких фото на згадку та насолодитися сезоном.