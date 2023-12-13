Як правильно назвати "коньки" українською

13 грудня 2023, 22:37
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В Україні продовжує хазяйнувати зима. Цій порі року завжди по-особливому раділа малеча.

Дітвора могла ліпити сніговиків, кидатися сніжками та кататися на санчатах. Також діти любили ходити з батьками на ковзанку. 

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Як правильно українською назвати "коньки"

Цього року, навіть попри війну, в окремих містах України таки запрацювали ковзанки. Тож любителі зимового відпочинку поспішають покататися на льоду. 

При цьому майте на увазі: катаються вони на ковзанці лише на ковзанах – а не на "коньках", як люблять казати іноді українці. 

"Коньки" – це суржикове слово, тому його вживати не варто. 

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Які ще "зимові" суржикові слова не варто вживати

  • Освіта 24 раніше також розповідала, які ще суржикові "зимові" слова треба забути. 
  • Одним із таких є "голольод". Це слово в українській мові має аж два красиві відповідники. 
  • Також ми радили не уподібнюватися до президента-втікача януковича і не вживати слово "йолка".
  • Як казати правильно, читайте тут.
  • Також розповідаємо, як правильно сказати українською "поскользнутися". 
Автор: Марія Волошин