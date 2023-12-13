Як правильно назвати "коньки" українською

В Україні продовжує хазяйнувати зима. Цій порі року завжди по-особливому раділа малеча.

Дітвора могла ліпити сніговиків, кидатися сніжками та кататися на санчатах. Також діти любили ходити з батьками на ковзанку.

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Як правильно українською назвати "коньки"

Цього року, навіть попри війну, в окремих містах України таки запрацювали ковзанки. Тож любителі зимового відпочинку поспішають покататися на льоду.

При цьому майте на увазі: катаються вони на ковзанці лише на ковзанах – а не на "коньках", як люблять казати іноді українці.

"Коньки" – це суржикове слово, тому його вживати не варто.

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Які ще "зимові" суржикові слова не варто вживати