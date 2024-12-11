Як красиво та правильно українською сказати "понарошку"

11 грудня 2024, 19:19
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Автор: Марія Волошин

В українській мові є чимало красивих слів. При цьому ледь не кожне має один синонім і більше.

Тож не варто вживати російські слова та фрази – навіть якщо не знаєте правильний український відповідник. 24 Канал натомість допоможе збагатити свій словник. 

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Як українською сказати "понарошку"

Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька розповіла, як замінити слово "понарошку" красивими українськими відповідниками. При цьому порадила: не кажіть "понарошку" чи "по-іграшковому". 

В українській мові є сила-силенна цікавезних слів,
– зауважила Хмельницька.

І пропонує казати так:

  • не наспрАвжки;
  • завИграшки;
  • заІграшки;

А це як? З легкістю, жартома, граючись. До речі, на "жартома" і "граючись" ви також можете у різних контекстах замінити "понарошку",
– уточнила популяризаторка української мови. 

Можна ще сказати так:

  • нібито;
  • начебто;
  • буцім би;
  • немов;
  • неначе;

Хмельницька при цьому навела приклад вживання: "Доню, пограймо зараз, буцім ти їси оце печиво". 

Як сказати українською "понарошку": відео

Як сказати українською "вопрос на засыпку"

Недавно Вікторія Хмельницька розповіла, як українською сказати "вопрос на засыпку". 

Кажіть краще так:

  • завальне запитання;
  • каверзне запитання;
  • підступне запитання.