Вона не "Словакія": українською назва цієї країни звучить по-іншому

Часто суржик у мові українців залишається у назвах країн. Однак, цей недолік легко виправити.

Вона точно не "Словакія", а як правильно називати західну сусідку України, щоб не помилитися, розповідає 24 Канал.

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Яка назва у "Словакії" українською

Цю молоду країну, майже ровесницю України, помилково називають Словакія. Однак, в українській мові немає такого слова, і воно є калькою з російської.

Офіційна назва нашої західної сусідки – Слова́цька Респу́бліка, словацькою звучить як Slovenská republika (SR). А короткий варіант назви – Слова́ччина (словацькою – Slovensko).

Але не сплутайте її зі Словенією, це зовсім інша європейська країна.

Словаччина стала незалежною державою 1 січня 1993 року після мирного розпаду Чехословаччини, який іноді називають оксамитовим розлученням.

Ця невелика європейська країна має площу близько 49 035 кілометрів квадратних з населенням понад 5,4 мільйона. І розташована у переважно гірській території (Західні Карпати), що робить її привабливою для туристів, не маючи виходу до моря.

Коротко про Словаччину: дивіться відео

Державною мовою у Словаччині є словацька. Столиця – Братислава, другим за величиною містом є Кошиці. Країна поділяється на 8 країв, а ті своєю чергою, на 79 округів.

Ця європейська країна є членом Євросоюзу, має зрозумілу для українців мову, а тому дуже приваблива для українських абітурієнтів для здобуття вищої освіти, зокрема і безкоштовно.

Словаччина межує на північному заході з Чехією, на півночі – з Польщею, на сході – з Україною, на півдні – з Угорщиною та на заході – з Австрією.

Звідки походить назва країни

Перша назва для позначення території заселеної словаками, вперше трапляється 1029 році винятково у словосполученні "dux Sclavonie", а пізніше часто в різних варіантах та мовах з XV ст.

Сучасна назва Slovensko вперше зафіксована 1675 року в заяві броумовського домену, скерованій гайтманові краю в Угерському Градішті. Остаточно назва "Словаччина" для країни закріпилася у ХІХ столітті.

Виправляйте свій суржик та називайте країни правильно українською. Раніше 24 Канал розповідав, як правильно називати українською країни Європи.