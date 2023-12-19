Не вживайте русизми: як сказати українською "востребованный"

Українці іноді несправедливо оминають увагою окремі слова з рідної мови. Натомість можуть вживати русизми.

І доволі часто через те, що не знають, як перекласти з російської те чи інше слово. Одне із таких назвав відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1".

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Як сказати українською "востребованный"

Одним із таких слів, переклад яких часто не можуть згадати українці, є слово "востребованный".

Авраменко при цьому підказав краянам правильний відповідник.

Отже, "востребованный товар" українською – "затребуваний або ж запитаний товар",

– зауважив він.



Як сказати українською "востребованный" / скриншот відео

І попросив українців шанувати себе та дбати про чистоту своєї мови.

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