У школу йти не доведеться: як МОН спростило зарахування, відрахування і переведення учнів

Міністерство освіти та науки України спростило зарахування, відрахування і переведення учнів у школах. Тепер батькам не доведеться ходити в навчальний заклад.

Наказ міністерства, який набув чинності 1 серпня 2024 року, передбачає, що зараховувати, переводити чи відраховувати учнів тепер можна з допомогою електронних сервісів.

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Як МОН спростило зарахування, відрахування і переведення учнів

Наказ передбачає, що переведення учнів з одного закладу освіти до іншого, відрахування учнів із закладів освіти можливе з допомогою:

програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту" (АІКОМ);

засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (порталу Дія), зокрема – з використанням мобільного додатка порталу Дія;

з використанням освітніх інформаційних систем (онлайн-сервісів), що мають налагоджену електронну взаємодію з АІКОМ.

Тепер для зарахування учня в школу один з батьків чи повнолітня особа, яка хоче вчитись, мають подати в заклад освіти особисто або електронною поштою, факсом, іншими засобами електронного зв'язку заяву зі зазначенням відомостей про серію, номер (за наявності) та дату видачі:

свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу повнолітнього вступника, який має намір здобувати загальну середню освіту;

медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду";

відповідного документа про наявний рівень освіти (за наявності).

Також за бажання або за наявності заявник може надати дані висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Як освітній заклад приймає документи та видає наказ

Кожна школа має вибрати відповідального працівника, який організовуватиме зарахування, переведення, відрахування учнів з використанням АІКОМ або онлайн-сервісів.

Правдивість наданих даних про дитину, яку надали батьки чи повнолітній учень, перевіряють засоби АІКОМ автоматично. Зокрема, довідки, що підтверджують місце проживання або перебування на території обслуговування.

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Далі накази директора школи в електронній формі засоби АІКОМ формують автоматично.