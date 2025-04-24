Не називайте цю країну "Венгрія": як правильно українською
- Українською мовою країну-сусідку треба називати "Угорщина".
- "Венгрія" – це суржикова назва.
Чимало українців може вживати суржикові слова. Зокрема, й на позначення назв країн.
Тож не дивно, що іноді вам трапляється у спілкуванні така назва як "Венгрія". 24 Канал натомість розповість, як правильно назвати її українською.
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Як звучить "Венгрія" українською
Так, в українській мові немає такої назви країни як "Венгрія". Правильно називати країну-сусідку Угорщиною.
Ця держава в центральній Європі займає територію у 93 030 км² у Тисо-Дунайській низовині. Межує також зі Словаччиною, Румунією, Сербією, Хорватією, Словенією та Австрією.
В Угорщині проживає близько 10 мільйонів осіб. Державна мова – угорська. Столиця та найбільше місто – Будапешт.
Архітектура Будапешта – столиці Угорщини / фото Марії Волошин
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Як виникла сучасна назва
Після повалення комуністичного режиму країна тривалий час офіційно мала назву Угорська Республіка (угор. Magyar Köztársaság). Але 1 січня 2012 набула чинності нова конституція, яка офіційно затвердила скорочену назву – Угорщина.
Угорщина поділена на 19 медьє (областей) та місто, прирівняне до них — Будапешт.
- Раніше ми також розповідали про те, як правильно називати українською країни Європи.