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24 квітня, 14:40
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Не називайте цю країну "Венгрія": як правильно українською

Марія Волошин
Основні тези
  • Українською мовою країну-сусідку треба називати "Угорщина".
  • "Венгрія" – це суржикова назва. 

Чимало українців може вживати суржикові слова. Зокрема, й на позначення назв країн.

Тож не дивно, що іноді вам трапляється у спілкуванні така назва як "Венгрія". 24 Канал натомість розповість, як правильно назвати її українською. 

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Як звучить "Венгрія" українською

Так, в українській мові немає такої назви країни як "Венгрія". Правильно називати країну-сусідку Угорщиною. 

Ця держава в центральній Європі займає територію у 93 030 км² у Тисо-Дунайській низовині. Межує також зі Словаччиною, Румунією, Сербією, Хорватією, Словенією та Австрією. 

В Угорщині проживає близько 10 мільйонів осіб. Державна мова – угорська. Столиця та найбільше місто – Будапешт. 


Архітектура Будапешта – столиці Угорщини / фото Марії Волошин 

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Як виникла сучасна назва 

Після повалення комуністичного режиму країна тривалий час офіційно мала назву Угорська Республіка (угор. Magyar Köztársaság). Але 1 січня 2012 набула чинності нова конституція, яка офіційно затвердила скорочену назву – Угорщина. 

Угорщина поділена на 19 медьє (областей) та місто, прирівняне до них — Будапешт. 