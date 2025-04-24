Не называйте эту страну "Венгрия": как правильно на украинском
- На украинском языке страну-соседку надо называть "Венгрия".
- "Венгрия" – это суржиковое название.
Многие украинцы могут употреблять суржиковые слова. В частности, и для обозначения названий стран.
Поэтому неудивительно, что иногда вам попадается в общении такое название как "Венгрия". 24 Канал зато расскажет, как правильно назвать ее на украинском.
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Как звучит "Венгрия" на украинском
Так, в украинском языке нет такого названия страны как "Венгрия". Правильно называть страну-соседку "Угорщиною".
Это государство в центральной Европе занимает территорию в 93 030 км² в Тисо-Дунайской низменности. Граничит также со Словакией, Румынией, Сербией, Хорватией, Словенией и Австрией.
В Венгрии проживает около 10 миллионов человек. Государственный язык – венгерский. Столица и самый большой город – Будапешт.
Архитектура Будапешта – столицы Венгрии / фото Марии Волошин
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Как возникло современное название
После свержения коммунистического режима страна долгое время официально называлась Венгерская Республика (венгр. Magyar Köztársaság). Но 1 января 2012 вступила в силу новая конституция, которая официально утвердила сокращенное название – Венгрия.
Венгрия разделена на 19 медье (областей) и город, приравненный к ним – Будапешт.
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