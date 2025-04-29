Українською не "бабочка": як називати правильно цю красиву комаху

На вулиці весна і прокинулися комахи. Своїми польотами привертають увагу яскраві "бабочки". Як і саме слово, що є русизмом.

Яскравих комах, зі строкатими крильцями, різного розміру та кольору, що асоціюються з красою та грацією, помилково називають на російський штиб "бабочка". Однак, український відповідник має зовсім інше походження, про яке розповідає 24 Канал.

Дивіться також Божа корівка чи сонечко: як українською правильно назвати цього жучка

Чому в українській мові не "бабочка"

Українці, які відмовляються від російської мови, можуть використовувати русизми для позначення не часто вживаних речей чи істот – тварин, комах, птахів.

Тому, подекуди, як реакцію на красиву комаху чуємо – "бабочка". Однак – це русизм і росіяни вважають, що це "ісконнорусское слово". Його походження пов'язують зі словом "баба", у значенні міфічних істот, що є душами померлих.

В українській мові є слово близьке за звучанням – бабка, так називають "стрекозу."

Загальновживана українська назва цих комах – метелики. Мовознавці припускають, що слово праслов'янського походження motyl. Воно є похідним від дієслова mesti, motati sę ("кружляти, рухатися ривками") через особливості польоту цих комах. Підтвердженням того слугує, що ця комаха і в чеській мові – motýl, і в польській мові – motyl. Та навіть у російській мові є слово мотылёк – для позначення нічного метелика.

Тому, не бабочка – а метелик.

Цікаві факти про метеликів: дивіться відео

Що ще називають метеликом

А ще "метеликом" називають і інші речі.

Чоловічу краватку-метелик, яку одягають до офіційного костюма на світський раут. А також, як стильний аксесуар для завершення модного образу, а тут краватки уже дуже строкаті – в клітинку, смужку, квіточку, горох, яскравих кольорів.

Краватка-метелик / Freepik

Видрукуваний листок з терміновим повідомленням – із закликом, листівка, агітка, прокламація.

Мініатюрні книжки-самвидави, брошурки з віршами чи оповіданнями: "Заслуженою увагою... користуються "метелики" – мініатюрні книжечки, видані Львівським державним університетом імені І. Франка."

"Нічними метеликами" називають жінок найдревнішої професії.

Існує фобія – панічний страх метеликів, яка називається лепідоптерофобія.

Говоріть правильно українською!