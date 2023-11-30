Гадати чи ворожити: як правильно сказати українською

30 листопада в Україні вперше саме й цей день відзначають День святого Андрія Первозванного. Зміна календаря "перемістила" це свято з грудня на листопад.

Молодь у цей день зазвичай влаштовує вечорниці та різні національні забави. А дівчата ще й ворожать на свого судженого.

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Як правильно українською – гадати чи ворожити

При цьому одні кажуть, що ворожать, інші – що гадають. Тож Освіта 24 розповідає, яке слово треба вживати, якщо проводите обряд з метою дізнатися майбутню долю.

Так, на свято Андрія дівчата можуть і гадати, і ворожити.

Слово гадати має чимало значень, одне з яких – ворожити. Хоча воно і застаріле.

Все ж в одному з творів класика нової української літератури Івана Котляревського є таке речення: "Вона тут тілько і робила, що всім гадала, ворожила".

При цьому пам'ятайте: слова "гадалка" немає в українській мові. Треба казати "ворожка".

А про те, які ще цікаві та навіть незвичні значення (зокрема як діалектизм) має слово "гадати", розповімо вам згодом.

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