Гадати чи ворожити: как правильно сказать на украинском

30 ноября в Украине впервые и этот день отмечают День святого Андрея Первозванного. Смена календаря "переместила" этот праздник с декабря на ноябрь.

Молодежь в этот день обычно устраивает вечерницы и разные национальные забавы. А девушки еще и гадают на своего суженого.

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Как правильно на украинском – "гадати" или "ворожити"

При этом одни говорят, что "ворожать" (укр.) другие – что думают. Так что Образование 24 рассказывает, какое слово нужно употреблять, если совершаете обряд с целью узнать будущую судьбу.

Так, на праздник Андрея девушки могут и "гадати" (укр.), и "ворожити" (укр.).

Слово "гадати" имеет немало значений, одно из которых – "ворожити" (укр.). Хотя оно и устаревшее.

Все же в одном из произведений классика новой украинской литературы Ивана Котляревского есть такое предложение: "Вона тут тілько і робила, що всім гадала, ворожила" (укр.).

При этом помните: слова "гадалка" нет в русском языке. Надо говорить "ворожка" (укр.).

А о том, какие еще интересные и даже необычные значения (в том числе диалектизм) имеет слово "гадати" (укр.), расскажем вам впоследствии.

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