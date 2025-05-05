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5 травня, 15:34
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У дитинстві ми ловили не "кузнечиків": як українською назвати цю стрибучу комаху

Олеся Кух
Основні тези
  • Комаху, відому як "кузнечик", в українській мові правильно називати "коник".
  • Існують різні діалектичні назви для коника, такі як стрибунець, скакавка, скакун, та інші.

У багатьох літо асоціюється з сюркотанням "кузнечиків" в траві та спробами зловити цю прудку комаху. Але вона в українській мові має іншу назву.

У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською" 24 Канал розповідає, як правильно називати "кузнечика" українською.

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Як перекладається "кузнечик"

Літо, сонце, зелена трава – і "кузнечики" – ви точно їх ловили чи спостерігали. Однак така назва комахи – це русизм.  А в українській мові є своя назва.  Ресурс Словник.UA називає комаху з довгими ногами, що стрибає й крилами утворює сюркотливі звуки – коник. 

Це велика родина Tettigoniidae, яка нараховує понад 6 тисяч видів.

Щоб вирізнити цим словом саме комаху, а, наприклад, не морського коника, до нього додають уточнення – трав'яний, зелений чи стрибунець.

Коник – це і наукова і літературна назва, яку можна зустріти в багатьох творах. А виникла назва, ймовірно, зі схожістю комахи на маленького коня та стрибучістю – завдяки довгим заднім ногам. Схожі назви є і в інших європейських мовах – англійською – "grasshopper" (дослівно "трав'яний стрибун"), італійською – "cavalletta" (cavallo – кінь).

А тому називайте цю комаху не "кузнечик" – а коник!

В українській мові є свої позначення для комах, як от зі словом "стрекоза", яке теж є русизмом.

Цікаві факти про коників: дивіться відео

Як ще називають коників

Для коника в Україні існують і діалектичні назви. Тому в різних куточках ви можете почути назви:

  • стрибунець, 
  • cкакавка,
  • скакун,
  • скочок,
  • кликунець,
  • крилограй,
  • кобилиця,
  • кобилочка,
  • дзюркотун,
  • магуш,
  • скиць,
  • прузик,
  • вітрачок,
  • кавальок.

А великих коників ще називають – дибки та степові товстуни.

Однак не варто називати коників цвіркунами – це різні комахи. Це можна пояснити приналежністю до ряду Прямокрилих (Orthoptera), куди також входять коники, цвіркуни та сарана.

А звук, які видають коники, називають – дзюрчання, сюрчанням, цвірчанням, стрекотанням.

  • "Тихо-тихо навколо, тільки сюрчать коники."
  • "Десь блищить водиця тиха, Край струмка цвірчить десь коник" (Леся Українка).

Милуйтеся комахами й називайте їх правильно!